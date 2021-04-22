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В Мариуполе мужчина с топором разнес супермаркет. Все из-за маски  

Новина українською → Мариуполь, Четверг 22 апреля 2021 17:54
В Мариуполе мужчина с топором разнес супермаркет. Все из-за маски   Фото: мужчина с топором разнес кассы и полки АТБ в Мариуполе (police.dn.ua)
Автор: РБК-Украина

В Мариуполе Донецкой области мужчина с топором разнес супермаркет. Это произошло после того, как его жене сделали замечание из-за отсутствия защитной маски.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Сообщается, что сегодня в супермаркет в Приморском районе Мариуполя забежал мужчина и топором начал крушить имущество.

"Полицейские установили нарушителя - им оказался 35-летний местный житель. По предварительной информации, мужчина совершил нарушение из-за конфликта между своей женой и персоналом учреждения. Работник сделал женщине замечание на то, что она находится в публичном месте без защитной маски во время карантина", - говорится в сообщении.

Данный факт внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Отметим, согласно опубликованным в социальных сетях видео, инцидент произошел в супермаркете АТБ.

Внимание! На видео нецензурная лексика

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошла стрельба в ТРЦ. Как оказалось, мужчина дважды выстрелил в охранника магазина после замечания об отсутствии защитной маски.

До этого, в одном из киевских "Сильпо" мужчина избил другого посетителя магазина за то, что тот сделал замечание его жене касательно защитной маски.

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