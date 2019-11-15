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Депутаты от "СН" могут дать показания, что Скороход предлагала им взятки, - Арахамия

Новости » Политика     15.11.2019 - 13:19
Депутаты от "СН" могут дать показания, что Скороход предлагала им взятки, - Арахамия
Фото: Давид Арахамия (РБК-Укарина)

Глава фракции "Слуга народа" узнал, что Скороход предлагала взятки еще несколько недель назад

Члены комитета парламента по вопросам энергетики готовы дать показания Национальному антикоррупционному бюро о том, что депутат Анна Скороход предлагала им взятки. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о том, сколько человек готовы дать показания НАБУ, что Скороход предлагала взятки, Арахамия ответил:

"Три члены комитета энергетического. Все члены этого комитета...Это свидетели, пусть следствие покажет", - сообщил Арахамия.

По его словам, о предложении денег от депутата Анны Скороход узнал еще несколько недель назад.

"Две-три недели. Во-первых, свидетель был один. Он не хотел свидетельствовать в НАБУ официально, а когда вчера это случилось, они пришли и сказали: теперь мы готовы. Я увидел, что их трое", - добавил Арахамия.

Напомним, 15 ноября нардепы Скороход и Поляков сообщили, что их исключили из факции "Слуга народа". Они назвали это решение политически мотивированным.

Отметим, ранее Арахамия заявил, что лично будет предлагать исключить Скороход из фракции.

"Потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения фракции. Посмотрите голосования. Зачем она? Человек не выполняет ни одного решения фракции", - заявил он.

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