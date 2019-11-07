Мустафаев доставлен в СИЗО Ростова-на-Дону

Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир", один из координаторов общественного объединения "Крымская солидарность"​ Сервер Мустафаев находится в СИЗО Ростова-на-Дону (Россия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам крымского адвоката Лили Гемеджи, 15 ноября пройдут судебные слушания по существу.

"Второй адвокат Сергей Легостов находится в связи с делом Энвера Сейтосманова в Ростове-на-Дону, в окружном военном суде он узнавал о состоянии дел по второй бахчисарайской группе. В суде ему подтвердили, что Сервер уже доставлен в СИЗО-1, и 15 числа пройдут судебные слушания по существу", - говорит Гемеджи.

Ранее сообщалось, что международная правозащитная организация Amnesty International признала фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Мустафаева "узником совести" и запустила акцию срочной помощи. По словам крымского адвоката Лили Гемеджи, включение Мустафаева в список "узников совести" поможет в его освобождении.

Напомним, 27 марта 2019 года в анексованому Крыму прошли массовые обыски в домах крымских татар. В том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего силовиками РФ были задержаны 24 активиста. Их подозревают в участии и организации ячейки запрещенной в России и анексованому ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир". Обвиняемыми по этому делу являются 25 крымских татар.

Как сообщало РБК-Украина, в анексованому Крыму продлили арест 4 фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир". Сообщается, что Ленур Халилов, Руслан Нагаев, Руслан Месутов и Эльдар Кантимиров останутся под стражей до 5 февраля 2020 года. Также адвокат отметил, что когда Руслан Месутов в ходе судебного заседания начал говорить о применении в Крыму норм международного права и о применении четвертой Женевской конвенции, судья его остановил и сказал, что это высказывание правоохранительными органами может быть расценено как направленное на подрыв государственного строя России. Крымчан задержали российские силовики после обысков 10 июня.