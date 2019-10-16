Денисова требует улучшить условия содержания фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир"

Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

Омбудсмен заявляет, что права политзаключенных систематически нарушаются

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о нарушении прав фигурантов второй Бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Денисовой.

Омбудсмен отметила, что адвокаты Мустафаева Сервера и Эдема Смаилова сообщили, что политзаключенных перевезли из Крымского полуострова на территорию Российской Федерации с многочисленными нарушениями.

"Перевозка происходила частично в "стаканах" - закрытых маленьких металлических клетках, оборудованных в автозаках, а частично в спецпоезде. Отсутствовала вентиляция, доступ свежего воздуха, туалета, а также не обеспечивалось достаточное питание и не предоставлялась возможность для совершения религиозных обрядов. Перевозка происходила три часа без остановок",- рассказала Денисова.

Кроме того, омбудсмен сообщила, что в местах несвободы фигуранты дела "Хизб ут-Тахрир" вынуждены питаться через день, поскольку им предоставляют еду со свининой.

Также в Ростове политзаключенные находятся в полу спецблоке, под постоянным видео наблюдением, по одному в помещении. В Краснодарском СИЗО - находятся в отдельных помещениях и спецблоках с гнилым деревянным полом, неогородженими туалетами и холодной водой, которую систематически выключают. На этом этапе не принимают посылки, передачи удерживаемым, следовательно, отсутствует возможность передать еду и необходимые вещи.

"Все удерживаемые граждане Украины имеют проблемы со здоровьем, которые требуют немедленного решения. В частности, среди них есть лица с инвалидностью, которая требует специализированную медицинскую помощь", - добавила омбудсмен.

Приведенные факты Денисова называет нарушением норм международного права - конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а именно: ст.3 Запрещение пыток, ст. 5 Право на свободу и личную неприкосновенность, ст. 6 Право на справедливый суд, ст. 9 Свобода мысли, совести и религии.

"В связи с этим, срочно обращаюсь к Уполномоченному по правам человека Татьяны Москальковой и Председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова принять срочные меры для восстановления прав граждан Украины", - написала омбудсмен.

Ранее Денисова сообщала, что в украинского политзаключенного Виктора Шура, которого удерживают в колонии Брянска, ухудшилось состояние здоровья

Как известно, по состоянию на 23 сентября, на территории России и в оккупированном Крыму незаконно содержатся 113 граждан Украины.