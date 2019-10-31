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Российский суд продлил арест 4 фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

Новости » Общество     31.10.2019 - 21:29
Российский суд продлил арест 4 фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"
Иллюстративное фото (flickr.com/nab_ukr)

Ленур Халилов, Руслан Нагаев, Руслан Месутов и Эльдар Кантимиров останутся под стражей до 5 февраля 2020 года

В анексованому Крыму продлили арест 4 фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщили РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что Ленур Халилов, Руслан Нагаев, Руслан Месутов и Эльдар Кантимиров останутся под стражей до 5 февраля 2020 года.

"Мы заявляли ходатайство об открытии процесса, но суд отклонил его. После этого суд отклонил ходатайство об открытом объявление решения суда и закрыл заседание даже в объявлении. Мы ходатайствовали об изменении меры пресечения на мягче, но суд наши доводы не принял во внимание и продлил арест нашим подзащитным до 5 февраля, - говорит адвокат.

Также адвокат отметил, что когда Руслан Месутов в ходе судебного заседания начал говорить о применении в Крыму норм международного права и о применении четвертой Женевской конвенции, судья его остановил и сказал, что это высказывание правоохранительными органами может быть расценено как направленное на подрыв государственного строя России.

Добавим, что крымчан задержали российские силовики после обысков 10 июня.

Напомним, 27 марта 2019 года в анексованому Крыму прошли массовые обыски в домах крымских татар. В том числе активистов общественного об'единения "Крымская солидарность". Всего силовиками РФ были задержаны 24 активиста. Их подозревают в участии и организации ячейки запрещенной в России и анексованому ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир". Обвиняемыми по этому делу являются 25 крымских татар.

Как известно, по состоянию на 23 сентября, на территории России и в оккупированном Крыму незаконно содержатся 113 граждан Украины.

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