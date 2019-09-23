Из России в Крым этапировали 15 арестованных крымских татар

Фото: Facebook "Крымская солидарность"

Активистов этапировали для опознания "засекреченным свидетелем"

Из России в аннексированный Крым этапировали пятнадцать крымских татар - фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook правозащитной группы "Крымская солидарность".

Сообщается, что следственные действия проводит ФСБ России по Крыму и Севастополю.

"На следственных действиях происходит опознание обвиняемых "второй симферопольской группы" засекреченным свидетелем. По некоторым из фигурантов в Крыму уже прошли судебные заседания по продлению ареста. По завершению следственных экспериментов всех вывезут обратно в Ростов-на-Дону", - говорится в сообщении.

Среди этапированных:

Рустем Шейхалиев

Иззет Абдуллаев

Сейтвели Сейтабдиев

Аким Бекиров

Алим Каримов

Асан Яников

Риза Изетов

Вели Абдулкадыров

Энвер Аметов

Ремзи Бекиров

Осман Арифмеметов

Фарход Базаров

Тофик Абдулгазиев

Рустем Сейтхалилов

Меджит Абдурахманов

Напомним, 27 марта 2019 года в аннексированном Крыму прошли массовые обыски в домах крымскотатарских активистов. В том числе активистов общественного обьединения "Крымская солидарность". Всего силовиками РФ были задержаны 24 активиста. Их подозревают в участии и организации ячейки запрещенной в России и анексированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир". Обвиняемыми по этому делу являются 25 крымских татар.

Также, напомним, 19 сентября ФСБ провела очередные обыски у крымских татар в селе Солнечная Долина, которое расположено недалеко от города Судак.