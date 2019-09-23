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Из России в Крым этапировали 15 арестованных крымских татар

Новости » Политика    23.09.2019 - 16:57
Из России в Крым этапировали 15 арестованных крымских татар
Фото: Facebook "Крымская солидарность"

Активистов этапировали для опознания "засекреченным свидетелем"

Из России в аннексированный Крым этапировали пятнадцать крымских татар - фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook правозащитной группы "Крымская солидарность".

Сообщается, что следственные действия проводит ФСБ России по Крыму и Севастополю.

"На следственных действиях происходит опознание обвиняемых "второй симферопольской группы" засекреченным свидетелем. По некоторым из фигурантов в Крыму уже прошли судебные заседания по продлению ареста. По завершению следственных экспериментов всех вывезут обратно в Ростов-на-Дону", - говорится в сообщении.

Среди этапированных:

  • Рустем Шейхалиев
  • Иззет Абдуллаев
  • Сейтвели Сейтабдиев
  • Аким Бекиров
  • Алим Каримов
  • Асан Яников
  • Риза Изетов
  • Вели Абдулкадыров
  • Энвер Аметов
  • Ремзи Бекиров
  • Осман Арифмеметов
  • Фарход Базаров
  • Тофик Абдулгазиев
  • Рустем Сейтхалилов
  • Меджит Абдурахманов

Напомним, 27 марта 2019 года в аннексированном Крыму прошли массовые обыски в домах крымскотатарских активистов. В том числе активистов общественного обьединения "Крымская солидарность". Всего силовиками РФ были задержаны 24 активиста. Их подозревают в участии и организации ячейки запрещенной в России и анексированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир". Обвиняемыми по этому делу являются 25 крымских татар.

Также, напомним, 19 сентября ФСБ провела очередные обыски у крымских татар в селе Солнечная Долина, которое расположено недалеко от города Судак.

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