Фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" не дают лекарства, - адвокат

Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Состояние здоровья политзаключенного продолжает ухудшаться

Российские силовики не дают фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир", незаконно осужденному крымскому татарину Джемилю Гафарову медицинские препараты, нужные ему для лечения. Об этом сообщает адвокат политзаключенного Рифат Яхин на странице в Facebook.

По данным адвоката, состояние его подзащитного продолжает ухудшаться после этапирования в Симферопольское СИЗО. Однако сотрудники изолятора не предоставляют Гафарому медпрепараты для лечения, которые ему передают родственники.

"При этом, Гафарову администрацией следственного изолятора до сих пор не предоставляются переданные неоднократно близкими родственниками в передачах жизненно важные лекарственные препараты для снятия интоксикации организма и поддержания работы сердца, которые ему были прописаны на воле согласно многочисленным выписным эпикризам стационаров и дополнительно были рекомендованы согласно заключению врачебной комиссии в месте содержания под стражей", - подчеркнул Яхин

Напомним, ранее сообщалось, что украинский политзаключенный, фгурант "дела Хизб ут-Тахрир" Джемиль Гафаров находится в критическом состоянии. Адвокат отмечал, что у Гафарова хроническое заболевание почек. Также политзаключенный жаловался на опухоли ноги и подагру.

Кроме того, об ухудшении состояния политзаключенного Гафарова сообщала украинский омбудсмен Людмила Денисова. По словам омбудсмена, Гафаров имеет проблемы с почками и нуждается в срочной медицинской помощи.