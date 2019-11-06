Amnesty International признала крымского активиста "узником совести"

Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Amnesty International запустила акцию срочной помощи Серверу Мустафаеву

Муждународная правозащитная организация Amnesty International признала фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Мустафаева "узником совести" и запустила акцию срочной помощи. Об этом сообщает "Радио. Свобода".

По словам крымского адвоката Лили Гемеджи, включение Мустафаева в список "узников совести" поможет в его освобождении.

"Доказательства стороны обвинения будут подвергнуты анализу не только адвокатами, участвующими в деле, но и всем международным сообществом. Теперь при всех своих международных встречах и международных контактах мы можем передавать документы Amnesty International. Плюс это одна из форм реагирования на незаконные преследования. Я надеюсь, что этот статус позволит приблизить его освобождения, его воссоединение с его семьей и возвращение на путь правозащитной деятельности", - сообщила Гемеджи.

Amnesty International призвали активистов обращаться к генеральному прокурору Российской Федерации с призывом освободить Мустафаева.

"Правозащитник Сервер Мустафаев из оккупированного Россией Крыма находится под арестом с мая 2018 по ложным обвинениям, связанным с терроризмом. 12 сентября его перевели из Крыма в юго-запад России. Он ожидает дальнейшего перевода из Краснодара в Ростов-на-Дону, где Сервер предстанет перед военным судом. Он содержится в общей камере в четыре квадратных метра с ужасной санитарией, что приравнивается к бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. Сервера Мустафаева преследуют исключительно из-за его правозащитную активность", - говорится в сообщении организации.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что российские силовики не дают фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир", незаконно осужденному крымскому татарину Джемилю Гафарову, медицинские препараты, нужные ему для лечения.

Также сообщалось, что украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила об ухудшении здоровья украинских политзаключенных Джемиля Гафарова, Сервета Газиева, Энвера Омерова и Асана Яникова. По ее словам, им требуется медицинская помощь.