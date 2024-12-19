У Мурманську лунали вибухи біля головної морської бази Північного флоту РФ

За даними "Кримського вітру", вибухи було чути вчора ввечері. Місцеві заявляють, що хвилі від них відчули на відстані кількох десятків кілометрів.

Також один з вибухів потрапив на відео. Судячи з кадрів, подія могла статися на одному з численних військових об'єктів у районі головної військово-морської бази Північного флоту Росії, розташованої в Сєвероморську, і двох військових аеродромів.

А ось The Barents Observer вдалось ідентифікувати, що за 13 км від місця зйомки розташований військовий аеродром "Сєвероморськ-1". Там базуються російські винищувачі, бомбардувальники та ескадрилья вертольотів Ка-27.

При цьому на відстані 11 км розташований відкритий склад зброї, а на північний захід від "Сєвероморська-1" розташовано кілька установок із мобільними зенітними ракетами та антенами для радіоелектронної боротьби.

Також між Сєвєроморськом і Мурманськом розташований закритий військовий аеродром "Сєвероморськ-2", який на початку 2024 року почали відновлювати.

Судячи з відео, вибух схожий на детонацію великої кількості боєприпасів.

Варто зауважити, що Сєвероморськ розташований за 1900 км від кордону з Україною. А також за 100 км на південь від аеродрому "Оленья", куди вже долітали українські безпілотники.

Що відомо про російську базу

Головна військово-морська база Північного флоту РФ розташована у Мурманську, на північному заході Росії. База оснащена сучасною інфраструктурою, яка дозволяє обслуговувати підводні човни, кораблі та авіацію. Північний флот РФ вважається одним із найпотужніших у складі російського флоту завдяки своїй здатності діяти в суворих кліматичних умовах і забезпечувати ядерне стримування.

Ця база є важливим вузлом для проєкції сили Росії в Арктиці, де відбувається активна конкуренція за природні ресурси та контроль над новими торговельними маршрутами. Варто зауважити, що військовий потенціал бази підтримується не лише кораблями та підводними човнами, але й сучасними системами протиповітряної та протикорабельної оборони. Близькість до важливих морських шляхів робить її об'єктом особливої уваги з боку інших країн і потенційною ціллю для спостереження та аналізу міжнародної безпеки

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військово-морський флот РФ офіційно очолив командувач Північного флоту РФ адмірал Олександр Моїсеєв. Він змінив на цій посаді Миколу Євменова.

Атаки на аеродром "Оленья"

У липні цього року джерела РБК-Україна розповіли про атаку БпЛА на нафтопереробний завод і три російські військові аеродроми. Через деякий час Головне управління розвідки (ГУР) Міністерств оборони України офіційно підтвердило цю інформацію. Також в розвідці розповіли, що внаслідок удару по аеродрому "Оленья" були пошкоджені два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.