В Мурманске раздавались взрывы возле главной морской базы Северного флота РФ

По данным "Крымского ветра", взрывы были слышны вчера вечером. Местные заявляют, что волны от них почувствовали на расстоянии нескольких десятков километров.

Также один из взрывов попал на видео. Судя по кадрам, происшествие могло произойти на одном из многочисленных военных объектов в районе главной военно-морской базы Северного флота России, расположенной в Североморске, и двух военных аэродромов.

А вот The Barents Observer удалось идентифицировать, что в 13 км от места съемки расположен военный аэродром "Североморск-1". Там базируются российские истребители, бомбардировщики и эскадрилья вертолетов Ка-27.

При этом на расстоянии 11 км расположен открытый склад оружия, а к северо-западу от "Североморска-1" расположено несколько установок с мобильными зенитными ракетами и антеннами для радиоэлектронной борьбы.

Также между Североморском и Мурманском расположен закрытый военный аэродром "Североморск-2", который в начале 2024 года начали восстанавливать.

Судя по видео, взрыв похож на детонацию большого количества боеприпасов.

Стоит заметить, что Североморск расположен в 1900 км от границы с Украиной. А также в 100 км к югу от аэродрома "Оленья", куда уже долетали украинские беспилотники.

Что известно о российской базе

Главная военно-морская база Северного флота РФ расположена в Мурманске, на северо-западе России. База оснащена современной инфраструктурой, которая позволяет обслуживать подводные лодки, корабли и авиацию. Северный флот РФ считается одним из самых мощных в составе российского флота благодаря своей способности действовать в суровых климатических условиях и обеспечивать ядерное сдерживание.

Эта база является важным узлом для проекции силы России в Арктике, где происходит активная конкуренция за природные ресурсы и контроль над новыми торговыми маршрутами. Стоит заметить, что военный потенциал базы поддерживается не только кораблями и подводными лодками, но и современными системами противовоздушной и противокорабельной обороны. Близость к важным морским путям делает ее объектом особого внимания со стороны других стран и потенциальной целью для наблюдения и анализа международной безопасности

Напомним, ранее мы писали о том, что военно-морской флот РФ официально возглавил командующий Северного флота РФ адмирал Александр Моисеев. Он сменил на этом посту Николая Евменова.

Атаки на аэродром "Оленья"

В июле этого года источники РБК-Украина рассказали об атаке БпЛА на нефтеперерабатывающий завод и три российских военных аэродрома. Через некоторое время Главное управление разведки (ГУР) Министерств обороны Украины официально подтвердило эту информацию. Также в разведке рассказали, что в результате удара по аэродрому "Оленья" были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3.