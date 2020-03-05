Муки выбора: как "Слуга народа" назначила правительство Дениса Шмыгаля

Алексей Гончарук пробыл на должности меньше всех других премьер-министров Украины – лишь 188 дней. "Шесть месяцев – это очень короткий срок, чтобы оценивать результаты любого правительства", – сказал он в прощальном выступлении перед депутатами. Среди достижений своего Кабмина он назвал борьбу с коррупцией, запуск приватизации и снижение сумм в коммунальных платежках.

Президент Владимир Зеленский также отметил успехи правительства Гончарука: снижение учетной ставки и инфляции (что, впрочем, относится к компетенции НБУ), борьба с теневой экономикой и отсутствие коррупции на высшем уровне. Но в целом президент отозвался о работе исполнительной власти в очень критическом тоне.

"Не воровать мало. Это правительство новых лиц, но лиц мало. Нужны новые мозги и новые сердца. Мы должны признавать ошибки, мы должны говорить правду", – сказал Зеленский. При этом он отдельно сказал о проваленной борьбе с контрабандой, недоборе в госбюджет, путанице с платежками, падении промышленности.

Зеленский в среду раскритиковал результаты работы правительства Гончарука (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Разговоры о "новых мозгах и новых сердцах" в Кабмине появились еще в конце прошлого года. Среди потенциальных кандидатов "на выход" называли пару-тройку министров. На прошлой неделе к этому перечню прибавилась и фамилия Гончарука. И поскольку отставка премьера автоматически тянет за собой увольнение всего Кабмина, стало очевидно, что двумя-тремя министрами перестановки вряд ли ограничатся.

По словам собеседника РБК-Украина в правительстве, одним из факторов, которые резко ускорили увольнение Гончарука, стало решение о замене руководства компании "Центрэнерго", которое считают близким к олигарху Игорю Коломойскому. О коррупции на этом предприятии в начале своего выступления упомянул и уже экс-премьер.

Не все в сборе

На прошлой неделе в медиа начали появляться первые фамилии кандидатов, которые рассматриваются на замену Гончаруку. На его место прочили Сергея Тигипко и Валерия Хорошковского. Но оба подпадают под люстрацию, поскольку были чиновниками во времена президентства Януковича. Это стало одной из причин, почему их назначение так и не состоялось. И тогда в кулуарах заговорили об еще одном претенденте на премьерское кресло – Денисе Шмыгале.

В августе прошлого года президент назначил его главой Ивано-Франковской ОГА. Месяц назад Шмыгаль вошел в правительство Гончарука, став министром по вопросам развития общин со статусом вице-премьера.

Собрав во вторник, 3 марта, членов своей фракции, Зеленский предложил им поддержать Шмыгаля на пост нового премьера вместо Гончарука. На тот момент еще претендент на премьерское кресло представил "слугам" предварительный состав правительства с несколькими пустующими вакансиями.

И, как рассказали изданию собеседники в монобольшинстве, поиск кандидатов и собеседования продолжались и после встречи фракции, вплоть до обеда среды.

В Кабмине Шмыгаля, кроме него самого, будет несколько министров из правительства Гончарука (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В день голосования за новый Кабмин оказалось, что количество вакантных портфелей увеличилось. Владимир Бородянский, которому предлагали снова возглавить Минкульт, отказался от этой должности, не согласившись на сокращение полномочий. В рамках обновления правительства на Банковой решили отделить от Минкульта Министерство молодежи и спорта.

Под разделение попало и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, возглавляемое Тимофеем Миловановым. Его собирались оставить во главе вновь созданного Министерства АПК, тогда как на Минэкономики планировали назначить Романа Жуковского. Но в результате в новый состав правительства они так и не попали. Милованов не согласился заниматься только аграрной политикой, а Жуковский и вовсе исчез, рассказали несколько собеседников в “Слуге народа”.

"Он уехал в США, вроде бы в Вашингтон. И сейчас просто не выходит на связь", – пояснил один из депутатов в монобольшинстве.

Кроме того, не нашлось и руководителей на Минобразования и Минэнерго, а также на новый пост вице-премьера по оборонно-промышленному комплексу. Накануне возможным кандидатом на эту должность собеседники в "Слуге народа" называли Олега Коростелева, но и он впоследствии отказался от этого предложения.

Параллельно в среду произошла рокировка членов Кабмина, отвечающих за внешнеполитическое направление. Дмитрия Кулебу, занимавшего пост вице-премьера по евроинтеграции, назначили главой МИДа. А бывшему руководителю этого ведомства Вадиму Пристайко отдали пост Кулебы. Хотя еще накануне на фракции обсуждался сценарий, по которому новый министр иностранных дел будет одновременно отвечать и за вопросы евроинтеграции.

Пакетное предложение

В перерыве между утренним и вечерним внеочередным заседанием Рады Зеленскому вновь пришлось собирать депутатов от "Слуги народа", чтобы рассказать о последних изменениях в составе правительства Шмыгаля.

К некоторым кандидатам в монобольшинстве возникли серьезные претензии. Из-за этого еще утром среды в команде президента опасались, что за назначение нового правительства собственных голосов фракции может и не хватить.

"В целом в зале голосов за новых министров точно хватит. Но для нас самый важный момент – чтобы было 226+ голосов "за" именно от "Слуги народа". Тогда никто не скажет, что монобольшинство своими силами не смогло назначить Кабмин", – объяснил изданию один из депутатов от СН.

Арсен Аваков снова сохранил министерский портфель в новом правительстве (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

По словам присутствующих на заседании, больше всего замечаний депутаты высказывали по поводу переназначения Арсена Авакова, а также кандидатур на пост министра спорта Вадима Гутцайта и министра здравоохранения Ильи Емца.

Еще в августе, голосуя за Кабмин Гончарука, многие "слуги" нажимали кнопку "за" скрипя зубами именно из-за Авакова. Тогда президент просил фракцию поддержать, но обещал, что это "временное решение".

Гутцайта упрекали в том, что в 2018 году он владел бизнесом в России совместно с главным тренером сборной РФ по фехтованию и полковником Вооруженных Сил РФ Ильгаром Мамедовым. К Емцу же были претензии насчет того, что он уже возглавлял МОЗ в период премьерства Николая Азарова, пусть и лишь несколько месяцев.

Из-за этого отдельные депутаты от "Слуги народа", а также представители оппозиции требовали голосовать за новых членов Кабмина по отдельности, а не пакетом. Подобная опция предусмотрена в законодательстве, но в СН все же решили провести пакетное голосование. Как объяснили РБК-Украина в монобольшинстве, в ином случае за переназначение Арсена Авакова главой МВД могло бы не хватить голосов.

В итоге, за назначение Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины проголосовал 291 депутат, а за внесенный им список из 13 членов правительства - 277 нардепов. Монобольшинство дало 228 голосов "за" при минимально необходимых 226. Вдобавок новый Кабмин поддержали депутатские группы "Довіра" и "За майбутнє", а также более десятка внефракционных.

Перезагрузка правительства во многом напоминала назначение Кабмина Гончарука: с согласованием кандидатур министров в последний момент, без их открытого обсуждения и представления программы действий. Своих будущих подчиненных Шмыгаль представлял очень коротко, буквально одним-двумя предложениями. Например, Авакова он охарактеризовал лишь как "заслуженного экономиста Украины" и "автора стратегии восстановления целостности Украины, деоккупации Донбасса".

Не все фракции и группы остались довольны тем, как Зеленский и "Слуга народа" провели обновление в Кабмине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Кабмин пока будет существовать в урезанном виде, с несколькими открытыми вакансиями. Так, экономический блок правительства пока представлен только министром финансов Игорем Уманским. Доукомплектовать Кабмин планируется на следующей пленарной неделе. Для этого, вероятно, понадобится созвать еще одно внеочередное заседание Рады, которая по-прежнему будет занята рассмотрением тысяч поправок к земельной реформе.

Впрочем, перезагрузка власти продолжится уже в четверг, 5 марта. После Кабмина в команде Зеленского решили взяться за прокуратуру. Вечером депутаты проведут еще одно внеочередное заседание, на котором, возможно, выразят недоверие и отправят в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку.