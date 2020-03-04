Три кандидата в министры отказались от предложенных должностей

Фото: Тимофей Милованов (РБК-Украина)

Отказались от предложенных должностей Коростелев, Жуковский и Милованов

Денис Шмыгаль, которого президент Владимир Зеленский предложил на пост премьер-министра, на встрече с главами фракций заявил, что Олег Коростелев, Роман Жуковский и Тимофей Милованов отказались от предложенных им постов в его правительстве. Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко на своем Telergam-канале.

Отметим, Коростелев мог стать вице-премьером по вопросам оборонной промышленности. Жуковскому предлагали должность министра экономики, а Милованову - возглавить Минагрополитики.

Ранее источники РБК-Украина сообщали, спикер Рады Дмитрий Разумков на заседании фракции "Слуга народа" заявил, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и оно уже поступило в Верховную Раду.

Также источники издания сообщали, что сегодня на заседании фракции СН могут принять решение об отставке главы правительства Алексея Гончарука и генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Отметим, 28 марта стало известно, что Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной рады. Соответствующее объявление появилось на сайте ВР. Отмечалось, что заседание состоится в среду, 4 марта, в 16:00.