Опубликован состав нового Кабмина

В новом Кабмине останутся Аваков, Федоров, Пристайко, Криклий и Малюська
Появился состав нового Кабмина премьер-министра Дениса Шмыгаля. Соответствующий документ есть в распоряжении РБК-Украина.
Согласно списку, в новом Кабинете министров останутся несколько членов предыдущего правительства Алексея Гончарука.
Состав Кабинета министров Дениса Шмыгаля:
Фото: состав нового Кабмина
Кроме того, в Верховной раде появились постановления о назначении Дмитрия Кулебы министром иностранных дел и Андрея Тарана министром обороны. В вышеуказанном списке их нет, поскольку эти министры вносятся по квоте президента.
Напомним, ранее новый премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что программа деятельности обновленного правительства будет представлена в ближайшее время. Он также отметил, что у правящей партии "Слуга народа" есть программа, где определены основные направления и основные приоритеты обновленного правительства.