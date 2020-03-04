ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Опубликован состав нового Кабмина

Новости » Политика     04.03.2020 - 18:41
Опубликован состав нового Кабмина
Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

В новом Кабмине останутся Аваков, Федоров, Пристайко, Криклий и Малюська

Появился состав нового Кабмина премьер-министра Дениса Шмыгаля. Соответствующий документ есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно списку, в новом Кабинете министров останутся несколько членов предыдущего правительства Алексея Гончарука.

Состав Кабинета министров Дениса Шмыгаля:

  • Вадим Пристайко - вице-премьер по вопросам евроинтеграции;
  • Алексей Резников - вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;
  • Михаил Федоров - вице-премьер и министр цифровой трансформации;
  • Арсен Аваков - министр внутренних дел;
  • Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов;
  • Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта;
  • Илья Емец - министр здравоохранения;
  • Владислав Криклий - министр инфраструктуры;
  • Марина Лазебная - министр социальной политики;
  • Денис Малюська - министр юстиции;
  • Олег Немчинов - министр Кабинета министров;
  • Игорь Уманский - министр финансов;
  • Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий.

Опубликован состав нового Кабмина

Фото: состав нового Кабмина

Кроме того, в Верховной раде появились постановления о назначении Дмитрия Кулебы министром иностранных дел и Андрея Тарана министром обороны. В вышеуказанном списке их нет, поскольку эти министры вносятся по квоте президента.

Напомним, ранее новый премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что программа деятельности обновленного правительства будет представлена в ближайшее время. Он также отметил, что у правящей партии "Слуга народа" есть программа, где определены основные направления и основные приоритеты обновленного правительства.

Кто такой Денис Шмыгаль: что известно о новом премьере
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныминистрДенис Шмыгаль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь