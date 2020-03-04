Опубликован состав нового Кабмина

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

В новом Кабмине останутся Аваков, Федоров, Пристайко, Криклий и Малюська

Появился состав нового Кабмина премьер-министра Дениса Шмыгаля. Соответствующий документ есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно списку, в новом Кабинете министров останутся несколько членов предыдущего правительства Алексея Гончарука.

Состав Кабинета министров Дениса Шмыгаля:

Вадим Пристайко - вице-премьер по вопросам евроинтеграции;

- вице-премьер по вопросам евроинтеграции; Алексей Резников - вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;

- вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий; Михаил Федоров - вице-премьер и министр цифровой трансформации;

- вице-премьер и министр цифровой трансформации; Арсен Аваков - министр внутренних дел;

- министр внутренних дел; Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов;

- министр по делам ветеранов; Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта;

- министр молодежи и спорта; Илья Емец - министр здравоохранения;

- министр здравоохранения; Владислав Криклий - министр инфраструктуры;

- министр инфраструктуры; Марина Лазебная - министр социальной политики;

- министр социальной политики; Денис Малюська - министр юстиции;

- министр юстиции; Олег Немчинов - министр Кабинета министров;

- министр Кабинета министров; Игорь Уманский - министр финансов;

- министр финансов; Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий.

Фото: состав нового Кабмина

Кроме того, в Верховной раде появились постановления о назначении Дмитрия Кулебы министром иностранных дел и Андрея Тарана министром обороны. В вышеуказанном списке их нет, поскольку эти министры вносятся по квоте президента.

Напомним, ранее новый премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что программа деятельности обновленного правительства будет представлена в ближайшее время. Он также отметил, что у правящей партии "Слуга народа" есть программа, где определены основные направления и основные приоритеты обновленного правительства.