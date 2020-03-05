Муки вибору: як "Слуга народу" призначила уряд Дениса Шмигаля

Олексій Гончарук пробув на посаді менше ніж усі інших прем'єр-міністри України – лише 188 днів. "Шість місяців – це дуже короткий термін, щоб оцінювати результати будь-якого уряду", – сказав він у прощальному виступі перед депутатами. Серед досягнень свого Кабміну він назвав боротьбу з корупцією, запуск приватизації і зниження сум у комунальних платіжках.

Президент Володимир Зеленський також відзначив успіхи уряду Гончарука: зниження облікової ставки і інфляції (що, втім, відноситься до компетенції НБУ), боротьба з тіньовою економікою і відсутність корупції на вищому рівні. Але загалом президент відгукнувся про роботу виконавчої влади в дуже критичному тоні.

"Не красти мало. Це уряд нових облич, але облич замало. Потрібні нові мізки і нові серця. Ми повинні визнавати помилки, ми повинні говорити правду", – сказав Зеленський. При цьому він окремо сказав про провалену боротьбу з контрабандою, недобор в держбюджеті, плутанину з платіжками, падіння промисловості.

Зеленський у середу розкритикував результати роботи уряду Гончарука (Фото: Виталій Носач, РБК-Україна)

Розмови про "нові мізки і нові серця" в Кабміні з'явилися ще наприкінці минулого року. Серед потенційних кандидатів "на вихід" називали пару-трійку міністрів. Минулого тижня до цього переліку додалося і прізвище Гончарука. А оскільки відставка прем'єра автоматично тягне за собою звільнення всього Кабміну, стало очевидно, що двома-трьома міністрами перестановки навряд чи обмежаться.

За словами співрозмовника РБК-Україна в уряді, одним з факторів, що різко прискорили звільнення Гончарука, стало рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго", яке вважають близьким до олігарха Ігоря Коломойського. Про корупцію на цьому підприємстві на початку свого виступу згадав і вже екс-прем'єр.

Не всі в зборі

Минулого тижня в медіа почали з'являтися перші прізвища кандидатів, які розглядаються на заміну Гончаруку. На його місце пророкували Сергія Тігіпка і Валерія Хорошковського. Але обидва підпадають під люстрацію, оскільки були чиновниками за часів президентства Януковича. Це стало однією з причин, чому їхнє призначення так і не відбулося. І тоді в кулуарах заговорили про ще одного претендента на прем'єрське крісло – Дениса Шмигаля.

У серпні минулого року президент призначив його головою Івано-Франківської ОДА. Місяць тому Шмигаль увійшов в уряд Гончарука, ставши міністром з питань розвитку громад із статусом віце-прем'єра.

Зібравши у вівторок, 3 березня, членів своєї фракції, Зеленський запропонував їм підтримати Шмигаля на посаду нового прем'єра замість Гончарука. На той момент ще претендент на прем'єрське крісло представив "слугам" попередній склад уряду з кількома порожніми вакансіями.

І, як розповіли співрозмовники в монобільшості, пошук кандидатів та співбесіди тривали і після зустрічі фракції, аж до обіду середи.

В Кабміні Шмигаля, крім нього самого, буде кілька міністрів з уряду Гончарука (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У день голосування за новий Кабмін виявилося, що кількість вакантних портфелів збільшилася. Володимир Бородянський, якому пропонували знову очолити Мінкульт, відмовився від цієї посади, не погодившись на скорочення повноважень. В рамках оновлення уряду на Банковій вирішили відокремити від Мінкульту Міністерство молоді та спорту.

Під поділ потрапило і Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, очолюване Тимофієм Миловановим. Його збиралися залишити на чолі новоствореного Міністерства АПК, тоді як на Мінекономіки планували призначити Романа Жуковського. Але в результаті в новий склад уряду вони так і не потрапили. Милованов не погодився займатися тільки аграрною політикою, а Жуковський і зовсім зник, розповіли кілька співрозмовників у "Слуги народу".

"Він поїхав у США, начебто у Вашингтон. І зараз просто не виходить на зв'язок", – пояснив один з депутатів у монобільшості.

Крім того, не знайшлося і керівників Міносвіти і Міненерго, а також на новий пост віце-прем'єра з оборонно-промислового комплексу. Напередодні можливим кандидатом на цю посаду співрозмовники в "Слузі народу" називали Олега Коростельова, але і він згодом відмовився від цієї пропозиції.

Паралельно в середу відбулася рокіровка членів Кабміну, які відповідають за зовнішньополітичний напрям. Дмитра Кулебу, який обіймав посаду віце-прем'єра з євроінтеграції, призначили главою МЗС. А колишньому керівнику цього відомства Вадиму Пристайку віддали посаду Кулеби. Хоча ще напередодні на фракції обговорювався сценарій, за яким новий міністр закордонних справ буде одночасно відповідати і за питання євроінтеграції.

Пакетна пропозиція

У перерві між ранковим і вечірнім позачерговим засіданням Ради Зеленському знову довелося збирати депутатів від "Слуги народу", щоби розповісти про останні зміни в складі уряду Шмигаля.

До деяких кандидатів у монобільшості виникли серйозні претензії. Через це ще вранці середи в команді президента побоювалися, що за призначення нового уряду власних голосів фракції може і не вистачити.

"Загалом у залі голосів за нових міністрів точно вистачить. Але для нас найважливіший момент – щоб було 226+ голосів "за" саме від "Слуги народу". Тоді ніхто не скаже, що монобільшість своїми силами не змогла призначити Кабмін", – пояснив виданню один із депутатів від СН.

Арсен Аваков знову зберіг міністерський портфель в новому уряді (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами присутніх на засіданні, найбільше зауважень депутати висловлювали щодо перепризначення Арсена Авакова, а також кандидатур на посаду міністра спорту Вадима Гутцайта і міністра охорони здоров'я Іллі Ємця.

Ще в серпні, голосуючи за Кабмін Гончарука, багато "слуг" натискали кнопку "за" скриплячи зубами саме через Авакова. Тоді президент просив фракцію підтримати, але обіцяв, що це "тимчасове рішення".

Гутцайта дорікали в тому, що в 2018 році він володів бізнесом в Росії спільно з головним тренером збірної РФ з фехтування і полковником Збройних Сил РФ Ільгаром Мамедовим. До Ємця ж були претензії щодо того, що він вже очолював МОЗ в період прем'єрства Миколи Азарова, хоч і лише кілька місяців.

Через це окремі депутати від "Слуги народу", а також представники опозиції вимагали голосувати за нових членів Кабміну окремо, а не пакетом. Подібна опція передбачена в законодавстві, але в СН все ж вирішили провести пакетне голосування. Як пояснили РБК-Україна в монобільшості, в іншому разі за перепризначення Арсена Авакова головою МВС могло б не вистачити голосів.

У підсумку, за призначення Дениса Шмигаля прем'єр-міністром України проголосував 291 депутат, а за внесений ним список з 13 членів уряду – 277 нардепів. Монобільшість дала 228 голосів "за" з мінімально необхідних 226. До того ж новий Кабмін підтримали депутатські групи "Довіра" і "За майбутнє", а також понад десяток позафракційних.

Перезавантаження уряду багато в чому нагадувало призначення Кабміну Гончарука: з погодженням кандидатур міністрів в останній момент, без їхнього відкритого обговорення і представлення програми дій. Своїх майбутніх підлеглих Шмигаль представляв дуже коротко, буквально одним-двома реченнями. Наприклад, Авакова він охарактеризував лише як "заслуженого економіста України" і "автора стратегії відновлення цілісності України, деокупації Донбасу".

Не всі фракції і групи залишилися задоволені тим, як Зеленський і "Слуга народу" провели оновлення в Кабміні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Кабмін поки буде існувати в урізаному вигляді, з декількома відкритими вакансіями. Так, економічний блок уряду поки представлений тільки міністром фінансів Ігорем Уманським. Доукомплектувати Кабмін планується наступного пленарного тижня. Для цього, ймовірно, знадобиться скликати ще одне позачергове засідання Ради, яка як і раніше буде зайнята розглядом тисяч поправок до земельної реформи.

Втім, перезавантаження влади продовжиться вже в четвер, 5 березня. Після Кабміну в команді Зеленського вирішили взятися за прокуратуру. Ввечері депутати проведуть ще одне позачергове засідання, на якому, можливо, висловлять недовіру і відправлять у відставку генерального прокурора Руслана Рябошапку.