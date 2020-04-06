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В Мукачево умер мужчина с подозрением на коронавирус

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 19:38
В Мукачево умер мужчина с подозрением на коронавирус
Иллюстратвинное фото (РБК-Украина)

Мужчина скончался при транспортировке из Мукачево в Ужгород

Во время транспортировки из Мукачево в Ужгородскую областную инфекционную больницу скончался 61-летний мужчина с подозрением на коронавирус. Об этом сообщают местные СМИ.

Причина смерти мужчины будет известна после проведения патолого-анатомического вскрытия.

Отметим, если у мужчины подтвердиться заражение коронавирусом, он станет вторым человеком в области, который скончался от недуга.

Напомним, 6 апреля стало известно, что в Закарпатской области от коронавируса скончался человек.

Кроме того, в Тернопольской области из-за коронавируса умер еще один человек, мужчина 57 лет из города Залещики. Его состояние в последние дни ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Добавим, что в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

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