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В Тернопольской области из-за коронавируса умер священник

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 09:41
В Тернопольской области из-за коронавируса умер священник
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Тернопольской области умер мужчина 57 лет из города Залещики

В Тернопольской области из-за коронавируса умер еще один человек, мужчина 57 лет из города Залещики. Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

Как отмечается, умер священник, у которого первым в Тернопольской области лабораторно подтвердили коронавирус. Его состояние в последние дни ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Спасти мужчину не удалось. Сегодня утром он умер. Выражаем соболезнования родным", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

Также добавим, группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний исследовали, сколько времени может жить вирус на различных поверхностях. Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели.

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