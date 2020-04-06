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Еще одну смерть от коронавируса зафиксировали в Закарпатской области

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 09:54
Еще одну смерть от коронавируса зафиксировали в Закарпатской области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также в Закарпатской области выздоровела пациентка

В Закарпатской области выздоровела пациентка с диагнозом коронавирус, но еще один человек от COVID-19 умер. Об этом сообщил и.о. главы Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко на своей странице в Facebook.

Вместе с тем, он сообщил, что у 35 жителей области, методом ПЦР, подтвержден диагноз коронавирусной инфекции.

"Первая пациентка, которой поставили диагноз COVID-19 на Закарпатье, выздоровела. Тесты ПЦР COVID-19 показали отрицательный результат... Один человек, с установленным диагнозом COVID-19, умер", - написал он.

Также двое больных с установленным диагнозом острой респираторной болезни COVID-19 находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в Тернопольской области из-за коронавируса умер еще один человек, мужчина 57 лет из города Залещики. Его состояние в последние дни ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели.

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