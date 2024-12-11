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Посли Євросоюзу погодили 15-й пакет санкцій проти Росії

Брюссель, Середа 11 грудня 2024 17:47
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Посли Євросоюзу погодили 15-й пакет санкцій проти Росії Ілюстративне фото: ЄС запровадить новий пакет санкцій проти Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Посли Євросоюзу погодили новий пакет антиросійських санкцій. Він, зокрема, націлений на російський "тіньовий флот".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головування Угорщини у Раді Євросоюзу у соцмережі X.

Як зазначає головування, пакет поповнює список санкцій новими фізичними та юридичними особами. Він спрямований проти організацій у Росії та у третіх країнах, які опосередковано сприяють військовому та технологічному посиленню РФ шляхом обходу експортних обмежень.

Також санкції обмежують діяльність судів третіх держав, які допомагають росіянам оминати обмеження.

Варто зауважити, що посли ЄС і раніше зустрічалися для обговорень нового пакету санкцій проти Росії, але не могли його погодити.

Тоді кілька країн заблокували пакет через розбіжності щодо продовження терміну, який надали європейським компаніям для виведення інвестицій з Росії.

Санкції проти "тіньового флоту"

Нагадаємо, після того, як країни Заходу ввели "цінову стелю" на російську нафту, країна-агресор створила власний "тіньовий флот", щоб обійти обмеження і не втрачати прибуток від продажу нафти.

Тому, за даними Bloomberg, ЄС у 15-му пакеті санкцій вирішив запровадити обмеження проти "тіньового флоту" РФ.

Більш детально про "тіньовий флот" - у матеріалі РБК-Україна.

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