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У Мукачеві помер чоловік з підозрою на коронавірус

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 19:38
У Мукачеві помер чоловік з підозрою на коронавірус
Иллюстратвинное фото (РБК-Україна)

Чоловік помер при транспортуванні з Мукачева в Ужгород

Під час транспортування з Мукачева в Ужгородську обласну інфекційну лікарню помер 61-річний чоловік з підозрою на коронавірус. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Причина смерті чоловіка буде відома після проведення патолого-анатомічного розтину.

Зазначимо, якщо у чоловіка підтвердитися зараження коронавірусом, він стане другою людиною в області, який помер від недуги.

Нагадаємо, 6 квітня стало відомо, що у Закарпатській області від коронавіруса помер чоловік.

Крім того, у Тернопільській області через коронавірус помер ще один чоловік, чоловік 57 років з міста Заліщики. Його стан в останні дні погіршився. Пацієнта підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Додамо, що в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

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