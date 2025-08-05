Мудрик потрапив у заявку "Челсі" на сезон-2025/26: що це може значити

Мудрик потрапив до заявки "Челсі"

Незважаючи на чинне відсторонення за порушення антидопінгових правил, 24-річний вінгер збірної України зберіг своє місце у заявці "синіх".

Водночас футболіст зазначений у списку без ігрового номера. У червні клуб відібрав у Мудрика "десятку" - цей номер тепер закріплений за Коулом Палмером, який став найрезультативнішим гравцем команди минулого сезону.

Контракт Михайла з лондонським клубом діє до 30 червня 2031 року.

Скандал через допінг

Після цього розгорівся допінговий скандал, у грудні стало відомо про позитивний результат проби "А", яку здали після одного з матчів.

Подальше дослідження проби "Б" підтвердило наявність у крові спортсмена мельдонію, який включено до списку заборонених препаратів Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA).

Ані сам гравець, ані "Челсі" досі публічно не прокоментували ситуацію. Відомо лише, що англійська Футбольна асоціація офіційно пред’явила Мудрику обвинувачення.

На момент оприлюднення інформації про позитивний тест українець заявив, що не приймав заборонені речовини свідомо.

Проте антидопінгові правила передбачають особисту відповідальність спортсмена за все, що потрапляє до його організму, якщо тільки не буде доведено помилки в тестуванні або стороннього впливу.

Останні матчі українця

Востаннє він з’являвся на полі 28 листопада 2024-го в матчі Ліги конференцій проти "Гайденгайма". Тоді українець відзначився забитим м’ячем, а його команда здобула перемогу з рахунком 2:0.

Останній поєдинок в АПЛ Мудрик провів 10 листопада 2024 року - в 11-му турі чемпіонату Англії проти "Арсенала". Тоді зустріч завершилась з рахунком 1:1.

Минулого сезону українець відіграв за "Челсі" 15 матчів на клубному рівні, в яких відзначився трьома голами та п’ятьма асистами.

Втрата ігрового номера та потрапляння до скандалу поставили під сумнів його майбутнє в клубі, проте офіційне внесення Мудрика до заявки на новий сезон свідчить про те, що в "Челсі" ще не поставили крапку в цій історії.

Очікується, що найближчим часом буде винесено рішення щодо тривалості дискваліфікації, після чого стане зрозуміло, чи зможе Мудрик повернутися на поле в сезоні 2025/26.