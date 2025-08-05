"Шахтар" втратив ключового футболіста перед грою з "Панатінаїкосом" у Лізі Європи

Донецький "Шахтар" проведе перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти грецького "Панатінаїкоса" без одного з лідерів атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Циганик LIVE .

Втрата бомбардира

Поєдинок "Панатінаїкос" – "Шахтар" відбудеться в середу, 7 серпня на Олімпійському стадіоні в Афінах. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Як повідомляє джерело, в матчі проти віце-чемпіона Греції донецькому клубу не зможе допомогти один з найрезультативніших гравців – 22-річний бразильський вінгер Кевін. У нього діагностували м'язове ушкодження, через яке футболіст пропустив також стартовий тур УПЛ проти "Епіцентра" (1:0).

Точні терміни відновлення Кевіна наразі невідомі, однак він точно не зіграє в першому матчі проти "Панатінаїкоса".

У нинішньому сезоні вінгер встиг провести три матчі в єврокубках, у яких відзначився чотирма голами.

"Шахтар" у Лізі Європи-2025/26

"Гірники" отримали право участі в ЛЄ, як володарі Кубка України-2024/25. У турнірі стартували з першого раунду кваліфікації.

У стартовому колі "помаранчево-чорні" грали проти фінського "Ільвеса". У першому матчі розгромно перемогли – 6:0 (двічі відзначився Аліссон, по одному голу забили – Еліас, Кевін, Педріньйо та Невертон). Гра-відповідь завершилася нульовою нічиєю.

У другому раунді кваліфікації "Шахтар" двічі здолав турецький "Бешикташ" – 4:2 (Кевін-2, Аліссон, Егіналдо) та 2:0 (Кевін, Еліас).

У третьому колі суперником став грецький "Панатінаїком", з яким "гірники" зустрінуться 7 та 14 серпня.

Якщо "Шахтар" пройде греків, він зіграє за право участі в основній стадії турніру з турецьким "Самсунспором". У разі поразки – опуститься в Лігу конференцій де сперечатиметься за вихід до основного турніру з невдахою пари "Серветт" (Швейцарія) – "Утрехт" (Нідерланди).