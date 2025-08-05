Мудрик попал в заявку "Челси" на сезон-2025/26: что это может значить

Мудрик попал в заявку "Челси"

Несмотря на действующее отстранение за нарушение антидопинговых правил, 24-летний вингер сборной Украины сохранил свое место в заявке "синих".

В то же время футболист указан в списке без игрового номера. В июне клуб отобрал у Мудрика "десятку" - этот номер теперь закреплен за Коулом Палмером, который стал самым результативным игроком команды в прошлом сезоне.

Контракт Михаила с лондонским клубом действует до 30 июня 2031 года.

Скандал из-за допинга

После этого разгорелся допинговый скандал, в декабре стало известно о положительном результате пробы "А", которую сдали после одного из матчей.

Последующее исследование пробы "Б" подтвердило наличие в крови спортсмена мельдония, который включен в список запрещенных препаратов Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Ни сам игрок, ни "Челси" до сих пор публично не прокомментировали ситуацию. Известно лишь, что английская Футбольная ассоциация официально предъявила Мудрику обвинения.

На момент обнародования информации о положительном тесте украинец заявил, что не принимал запрещенные вещества сознательно.

Однако антидопинговые правила предусматривают личную ответственность спортсмена за все, что попадает в его организм, если только не будет доказана ошибка в тестировании или постороннее влияние.

Последние матчи украинца

Последний раз он появлялся на поле 28 ноября 2024-го в матче Лиги конференций против "Хайденхайма". Тогда украинец отметился забитым мячом, а его команда одержала победу со счетом 2:0.

Последний поединок в АПЛ Мудрик провел 10 ноября 2024 года - в 11-м туре чемпионата Англии против "Арсенала". Тогда встреча завершилась со счетом 1:1.

В прошлом сезоне украинец сыграл за "Челси" 15 матчей на клубном уровне, в которых отметился тремя голами и пятью ассистами.

Потеря игрового номера и попадание в скандал поставили под сомнение его будущее в клубе, однако официальное внесение Мудрика в заявку на новый сезон свидетельствует о том, что в "Челси" еще не поставили точку в этой истории.

Ожидается, что в ближайшее время будет вынесено решение по длительности дисквалификации, после чего станет понятно, сможет ли Мудрик вернуться на поле в сезоне 2025/26.