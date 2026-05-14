"Мрія" йде у дитсадки: з якого числа в Україні стартує пілотний проєкт

18:28 14.05.2026 Чт
Спершу "Мрія.Дошкілля" запрацює для 40 освітніх закладів із різних областей
Ірина Костенко, Дмитро Левицький
"Мрія" йде у дитсадки: з якого числа в Україні стартує пілотний проєкт
Освітня екосистема "Мрія" виходить за межі шкіл. Вже через кілька тижнів в Україні запустять пілотний проєкт для дитячих садочків.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України в межах Mintsyfra Summit у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Що і коли змінить "Мрія.Дошкілля"

Під час Mintsyfra Summit у столиці українцям розповіли, що "Мрія" розширюється - старт пілотування "Мрія.Дошкілля" запланований з 1 червня 2026 року.

"Мета - перший крок до поєднання двох ланок освіти: дошкілля та школи", - пояснили громадянам.

Очікується, що запуск проєкту дасть вихователям більше часу для дітей, адже вони матимуть менше паперової роботи.

При цьому швидше створювати плани занять і розклад дня педагогам буде допомагати штучний інтелект (ШІ).

Тим часом батькам юних українців "Мрія.Дошкілля" дасть більше прозорості та розуміння освітнього процесу.

За даними Мінцифри, в цілому пілот охопить 40 дитячих садочків із шести областей України:

  • Одеської;
  • Івано-Франківської;
  • Рівненської;
  • Київської;
  • Запорізької;
  • Дніпропетровської.

Що змінить "Мрія.Дошкілля"

Варто зазначити, що можливість подавати заявки на участь у пілотному проєкті "Мрія.Дошкілля" на порталі mriia.gov.ua заклади дошкільної освіти (ЗДО) отримали дещо раніше.

"Мрія" для ЗДО - зручний і корисний інструмент

"Мрія" вже доступна для шкіл, а згодом охопить усі освітні ланки: дошкілля, позашкілля, профтехнічну і вищу освіту та освіту для дорослих", - зазначається на платформі.

Чим важлива "Мрія"

"Мрія" - це державна цифрова освітня екосистема, розроблена для об'єднання дітей, батьків та педагогів в єдиному зручному просторі:

  • на вебпорталі;
  • у застосунку.

Основна відмінність між додатком і платформою полягає у тому, що першим можуть користуватися і вчителі, і батьки, і учні.

Тоді як вебпортал - призначений для вчителів (вихователів) та адміністрації закладів освіти (оскільки має розширений функціонал, який допомагає освітянам позбутися зайвої бюрократії та приділяти максимум уваги навчанню дітей).

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2025 року Кабмін ухвалив зміни до постанови, які розширюють освітній застосунок "Мрія" на дошкільні заклади (щоб платформа супроводжувала дитину від перших кроків у садочку до завершення школи).

Крім того, уряд планує розширити функціонал застосунку і для використання в університетах.

Читайте також, чи буде освітній застосунок "Мрія" платним.

