"Мрія" идет в детсады: с какого числа в Украине стартует пилотный проект
Образовательная экосистема "Мрія" выходит за пределы школ. Уже через несколько недель в Украине запустят пилотный проект для детских садов.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины в рамках Mintsyfra Summit в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.
Что и когда изменит "Мрія.Дошкілля"
Во время Mintsyfra Summit в столице украинцам рассказали, что "Мрія" расширяется - старт пилотирования "Мрія.Дошкілля" запланирован с 1 июня 2026 года.
"Цель - первый шаг к объединению двух звеньев образования: дошкольного и школьного", - объяснили гражданам.
Ожидается, что запуск проекта даст воспитателям больше времени для детей, ведь у них будет меньше бумажной работы.
При этом быстрее создавать планы занятий и расписание дня педагогам будет помогать искусственный интеллект (ИИ).
Между тем родителям юных украинцев "Мрія.Дошкілля" даст больше прозрачности и понимания образовательного процесса.
По данным Минцифры, в целом пилот охватит 40 детских садов из шести областей Украины:
- Одесской;
- Ивано-Франковской;
- Ровенской;
- Киевской;
- Запорожской;
- Днепропетровской.
Что изменит "Мрія.Дошкілля" (фото: РБК-Украина)
Стоит отметить, что возможность подавать заявки на участие в пилотном проекте "Мрія.Дошкілля" на портале mriia.gov.ua учреждения дошкольного образования (ЗДО) получили несколько раньше.
"Мрія" для ЗДО - удобный и полезный инструмент (скриншот: mriia.gov.ua)
"Мрія" уже доступна для школ, а впоследствии охватит все образовательные звенья: дошкольное, внешкольное, профтехническое и высшее образование и образование для взрослых", - отмечается на платформе.
Чем важна "Мрія"
"Мрія" - это государственная цифровая образовательная экосистема, разработанная для объединения детей, родителей и педагогов в едином удобном пространстве:
- на веб-портале;
- в приложении.
Основное отличие между приложением и платформой заключается в том, что первым могут пользоваться и учителя, и родители, и ученики.
Тогда как веб-портал - предназначен для учителей (воспитателей) и администрации учебных заведений (поскольку имеет расширенный функционал, который помогает педагогам избавиться от лишней бюрократии и уделять максимум внимания обучению детей).
Напомним, в конце октября 2025 года Кабмин принял изменения в постановление, которые расширяют образовательное приложение "Мрія" на дошкольные учреждения (чтобы платформа сопровождала ребенка от первых шагов в саду до завершения школы).
Кроме того, правительство планирует расширить функционал приложения и для использования в университетах.
Читайте также, будет ли образовательное приложение "Мрія" платным.