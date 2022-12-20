"Мрія Кремля". Що кажуть в Міноборони про готовність сил Білорусі вступити у війну

"Ризик (вторгнення з Білорусі - ред.) завжди існує, коли в тебе недружній сусід. На жаль, Білорусь дозволяє бомбардувати, атакувати Україну зі своєї території. Іранські дрони й літаки з крилатими ракетами, вони використовують з білоруських аеродромів. Вони це зробили в лютому цього року і почали наступ, в тому числі саме з РБ на Київ через Чорнобиль. Тому цей ризик, звісно, залишається", - зазначив Резніков.

Втім, якщо брати зимовий період - з січня до квітня, в цьому коридорі, то, за словами Резнікова, в Міноборони оцінюють першу чергу готовність росіян через свій мобілізаційний резерв створити потенційне ударне угрупування.

"Те, що в цьому будуть залучені саме білоруські сили - це вже друге питання. Територія Білорусі може бути використана як напрямок удару, якщо росіяни сформують там угрупування. Станом на сьогодні такого ударного угрупування не сформовано", - акцентує Резніков.

Міністр звертає увагу, для створення окупантами нового ударного угрупування, їм "потрібен час і ми це побачимо".

"Чи будуть використовуватися білоруси як солдати? Це мрія Кремля, я в цьому переконаний, тому і був цей візит (Путіна до Лукашенка - ред.). Але чи готове білоруське керівництво їх використовувати? Розуміючи, що рівень антиукраїнської пропаганди в РБ набагато нижчий, ніж в Росії", - підкреслив Резніков.

За його словами, у звичайних білорусів немає внутрішнього як такого "покликання" воювати з українцями.

"Звісно, вони військові, вони виконають наказ, але що буде далі після перетину українського кордону - для них однозначності немає. Тому, я вважаю, що це не в інтересах керівництва Білорусі втратити свій військовий потенціал. Тому мажмо надію, що вони все ж таки продовжуватимуть тримати цей баланс. Ризики є, звісно, маємо оцінювати серйозно, тому ми готові", - підсумував Резніков.

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, відмовив главі Кремля Володимиру Путіну в прямій участі його країни у війні проти України під час візиту російського диктатора в Мінськ.

Додамо, сьогодні командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив про те, що рівень воєнної загрози з боку Білорусі зростає.

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