"Мечта Кремля". Что говорят в Минобороны о готовности сил Беларуси вступить в войну

"Риск (вторжение из Беларуси - ред.) всегда существует, когда у тебя недружественный сосед. К сожалению, Беларусь разрешает бомбить, атаковать Украину со своей территории. Иранские дроны и самолеты с крылатыми ракетами, они используют с белорусских аэродромов. Они это сделали в феврале этого года и начали наступление, в том числе именно с РБ на Киев через Чернобыль. Поэтому этот риск, конечно, остается", - отметил Резников.

Впрочем, если брать зимний период - с января по апрель, в этом коридоре, то, по словам Резникова, в Минобороны оценивают в первую очередь готовность россиян через свой мобилизационный резерв создать потенциальную ударную группировку.

"То, что в этом будут вовлечены именно белорусские силы - это уже второй вопрос. Территория Беларуси может быть использована как направление удара, если россияне сформируют там группировку. По состоянию на сегодняшний день такой ударной группировки не сформировано", - акцентирует Резников.

Министр обращает внимание, для создания оккупантами новой ударной группировки, им "нужно время и мы это увидим".

"Будут ли использоваться белорусы как солдаты? Это мечта Кремля, я в этом убежден, поэтому и был этот визит (Путина к Лукашенко - ред.). Но готово ли белорусское руководство их использовать? Понимая, что уровень антиукраинской пропаганды в РБ намного ниже, чем в России", - подчеркнул Резников.

По его словам, у обычных белорусов нет внутреннего как такого "призвания" воевать с украинцами.

"Конечно, они военные, они выполнят приказ, но что будет дальше после пересечения украинской границы - для них однозначности нет. Поэтому, я считаю, что это не в интересах руководства Беларуси потерять свой военный потенциал. Поэтому надеемся, что они все же будут продолжать держать этот баланс. Риски есть, конечно, должны оценивать серьезно, поэтому мы готовы", - подытожил Резников.

Напомним, по данным американского Института изучения войны (ISW), самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, отказал главе Кремля Владимиру Путину в прямом участии его страны в войне против Украины во время визита российского диктатора в Минск.

Добавим, сегодня командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил о том, что уровень военной угрозы со стороны Беларуси растет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.