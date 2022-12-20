Лукашенко відмовив Путіну в участі у війні в Україні - ISW
Президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, відмовив президенту Росії Володимиру Путіну піти на подальші інтеграційні поступки і прийняти участь у війні в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Інститут вивчення війни (ISW).
Під час візиту Путіна в Мінськ обидва диктатори утримались від публічного обговорення російського вторгнення в Україну, але зазначили, що Білорусь нібито стикається з "західною загрозою". Путін заявив, що може розглянути можливість навчання білоруських екіпажів бойової авіації застосуванню "боєприпасів зі спеціальними боєголовками" через "загострення" ситуації на зовнішніх кордонах Союзної держави.
"Раніше ISW оцінювало, що Лукашенко використовує риторику захисту білоруських кордонів від Заходу та НАТО, намагаючись уникнути участі у російському вторгненні в Україну. Лукашенко також використовував подібні натяки про можливе розміщення ядерної зброї в Білорусі 17 лютого в контексті заявленої агресії Заходу", - зазначають аналітики.
Президент Білорусі зазначив, що Росія поставить комплекси ППО С-400 і комплекси "Іскандер", а Путін заявив, що обидва лідери обговорювали формування єдиного оборонного простору.
Аналітики ISW вважають, що виходячи з цього, участь Білорусі у війні в Україні залишається малоймовірної, інакше Лукашенку довелось би змінити свою риторику від "оборони кордонів від західної загрози" до агресії в іншій країні.
Інші ключові висновки аналітиків за 19 грудня
- Російські війська вночі з 18 на 19 грудня завдали ударів по Києву з БПЛА Shahed
- Ігор Гіркін, колишній командир російських бойовиків написав різку критику загальних показників російської армії під час війни.
- Повідомляється, що так звана "ДНР" конфліктує з іншою російською окупаційною владою щодо основних адміністративних процедур, що свідчить про напруженість між різними окупаційними адміністраціями в Україні.
- Група "Вагнера", ймовірно, побудувала свою наступальну модель навколо тактичної жорстокості, щоб пристосуватися до своєї бази погано навчених і нещодавно завербованих засуджених і скористатися нею.
- Російські сили продовжили обмежені контратаки вздовж лінії Сватове-Кремінна, оскільки російські джерела стверджують, що українські сили обстріляли російські тилові позиції в Луганській області.
- 18 грудня російські сили втратили позиції на південь від Бахмута та продовжили наземні атаки поблизу Бахмута та Донецька.
- Українські офіційні особи повідомили, що російські війська відводять деякі елементи з районів уздовж східного (лівого) берега річки Дніпро в Херсонській області.
- Фінансист Групи "Вагнера" Євгеній Пригожин продовжив намагатися перетворити Групу "Вагнера" на легітимну напівдержавну організацію, звернувшись із петицією до загальновідомих націоналістичних елементів у Кремлі.
- Російська окупаційна влада продовжила обмежувати пересування на окупованих територіях і застосовувати тактику залякування суспільства.
Нагадаємо, що у Білорусі стали на бойове чергування передані Росією ракетні комплекси "Іскандер" та системи ППО.
Також повідомлялось, що Володимир Путін запевнив, що Росія нібито не планує поглинати будь-яку країну, зокрема Білорусь.
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