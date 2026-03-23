UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Можуть захопити острів Харг: США прискорили перекидання військ на Близький Схід, - JP

03:29 23.03.2026 Пн
2 хв
У США доходять висновку, що тільки захоплення острова розблокує Ормузьку протоку
aimg Едуард Ткач
Фото: йдеться про перекидання тисяч солдатів (Getty Images)

США розглядають можливість провести наземну операцію, щоб захопити іранський острів Харг. На цьому тлі Вашингтон прискорив перекидання своїх військ на Близький Схід.

За словами двох джерел, останніми днями високопоставлені чиновники США сказали своїм колегам в Ізраїлі та інших країнах, що, судячи з усього, у Вашингтона не залишиться іншого вибору, окрім як почати наземну операцію із захоплення іранського острова Харг.

Цей острів розташований у Перській затоці і є основним центром експорту іранської нафти. Буквально 90% нафти з Ірану прямує до Китаю.

Згідно з інформацією JP, останніми днями в адміністрації Трампа почалися дискусії про можливість окупації острова, щоб змусити Іран припинити блокаду судноплавства через Ормузьку протоку.

Крім того, представник США підтвердив виданню, що "збройні сили США прискорили перекидання тисяч морських піхотинців і військовослужбовців ВМС на Близький Схід".

У цю операцію входить група десантної підготовки USS Boxer, до якої входять десантний корабель USS Boxer (виконує функції легкого авіаносця), а також десантні транспортні доки USS Portland і USS Comstock.

На борту цих трьох суден перебуває близько 4500 морських піхотинців і додатковий бойовий персонал.

Конфлікт на Близькому Сході

Нагадаємо, кілька днів тому в ЗМІ була інформація, що адміністрація Трампа розглядає можливість відправки тисяч американських солдатів, щоб посилити свою операцію на Близькому Сході.

Добою раніше президент США Дональд Трамп дав Ірану 48 годин, щоб країна відкрила Ормузьку протоку. В іншому разі він пригрозив знищити іранські електростанції.

До слова, країни Перської затоки, які були проти війни США та Ізраїлю з Іраном, уже виступають за продовження ударів. Вони хочуть, щоб Тегеран вийшов із війни з досить ослабленою військовою міццю.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Сполучені Штати АмерикиІранБлизький Схід