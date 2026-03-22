Ставка на світову кризу. Іран відмовляється капітулювати у війні зі США, - WP

Іранський та європейські дипломати, а також арабський чиновник розповіли виданню, що замість капітуляції Тегеран посилює напади на своїх сусідів.

Він розраховує, що зможе посилити глобальні економічні труднощі швидше, ніж адміністрація президента США Дональда Трампа зможе їх усунути за допомогою військової сили.

Влада над Ормузькою протокою

Небажання Ірану капітулювати пов'язане з владою, яку він має над Ормузькою протокою, через яку проходить приблизно п'ята частина світових поставок палива.

За словами іранського дипломата, частково закривши протоку, Іран прагне "зробити цю агресію надзвичайно дорогою для агресорів".

"Ми самотужки протистоїмо найбільшій військовій супердержаві в історії", - наголосив він.

Арабський чиновник та європейські дипломати зазначили, що лідери Ірану розглядають свою здатність контролювати протоку та протистояти натиску США та Ізраїлю як короткострокову перемогу.

"Доки існує цей режим, він може сіяти терор у регіоні, тероризувати міжнародні ринки цінами на нафту та газ. Так, саме це для них і є перемога. Вони не відчувають жодного тиску, щоб вести переговори", - підкреслив один із європейських дипломатів, який працює в Перській затоці.

США не здатні повалити уряд Ірану

Джерела видання розповіли, що минулого тижня офіційні особи Катару та Оману почали контактувати з Іраном щодо можливого перемир’я. Вони дійшли висновку, що навіть переважна військова сила США та Ізраїлю не зможе повалити іранський уряд у найближчому майбутньому.

Іран відповів, що погодиться на переговори лише за умови, що США та Ізраїль першими припинять атаки.

"Іран не буде готовий припинити атаки на американські інтереси, якщо Вашингтон не погодиться на низку гарантій "ненападу", включаючи грошову компенсацію за збитки, пов’язані з війною", - сказав він.

За словами одного з європейських чиновників, який раніше працював в Ірані, серія вбивств високопоставлених іранських чиновників також відбила у Тегерана бажання вести переговори.

Цей чиновник зазначив, що, зокрема, вбивство Ларіджані (секретар Ради нацбезпеки Ірану Алі Ларіджані, - ред.) підірвало перспективи переговорів, оскільки саме він мав унікальні якості для налагодження діалогу із Заходом.