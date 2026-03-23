Країни Перської затоки вже не проти війни з Іраном, - ToI

01:04 23.03.2026 Пн
Іран має вийти з війни з ослабленою військовою міццю
aimg Едуард Ткач
Фото: держави очікували ударів по собі, через що закликали не починати війну (Getty Images)

Країни Перської затоки напередодні війни з Іраном застерігали президента США Дональда Трампа застерігали його від конфлікту. Однак тепер вони закликають Вашингтон продовжувати завдавати ударів по Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel (ToI).

Читайте також: Трамп дав Ірану 48 годин, щоб відкрити Ормузьку протоку

За даними видання, зараз досі є невдоволення тим, як США та Ізраїль ведуть війну. Однак серед країн Перської затоки - особливо в ОАЕ, Саудівській Аравії, Бахрейні та Катарі - є прагнення до того, щоб Іран вийшов із цієї війни з досить ослабленою військовою міццю.

Таку інформацію ToI розповіли чотири високопоставлені чиновники, які представляють столиці різних країн Перської затоки.

Медіа зазначає, що Трамп неодноразово висловлював здивування з приводу того, що Іран вирішив завдати удару у відповідь по своїх сусідах, зокрема атакуючи цивільні об'єкти.

Однак один із чиновників розповів, що країни Перської затоки значною мірою очікували такої реакції, і це було однією з причин, через яку вони виступали проти початку війни США та Ізраїлю з Іраном.

"Також існували серйозні сумніви в тому, що (військові удари - ред.) приведуть до бажаного результату - припинення дестабілізуючої діяльності Ірану в регіоні", - сказав дипломат однієї з країн Перської затоки.

Він пояснив, що в регіоні існувала думка про те, що продовження пошуку дипломатичного шляху виходу з конфлікту є більш надійним способом підтримки безпеки в Перській затоці.

Однак США та Ізраїль відкинули цю точку зору, розпочавши операції "Епічна лють" і "Лев, що гарчить", на підставі, що тільки превентивні дії можуть протистояти ядерним амбіціям Ірану і його швидкому розширенню потенціалу в галузі балістичних ракет.

Продовження війни чи мир

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп підтвердив, що може звернутися до Конгресу з проханням виділити понад 200 млрд доларів на потреби армії, назвавши такі витрати "невеликою ціною" на тлі війни з Іраном.

Крім того, він кілька діб тому зажадав від арабських країн Перської затоки трильйони доларів. Сума залежить від того, хочуть вони продовження або ж зупинки війни.

Водночас джерела Axios кажуть, що команда Трампа почала обговорювати, який вигляд можуть мати мирні переговори з Іраном.

Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІранБлизький Схід