Могут захватить остров Харг: США ускорили переброску войск на Ближний Восток, - JP

США рассматривают возможность провести наземную операцию, чтобы захватить иранский остров Харг. На этом фоне Вашингтон ускорил переброску своих войск на Ближний Восток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
По словам двух источников, в последние дни высокопосталенные чиновники США сказали своим коллегам в Израиле и других странах, что, судя по всему, у Вашингтона не останется иного выбора, кроме как начать наземную операцию по захвату иранского острова Харг.
Данный остров расположен в Персидском заливе и является основным центром экспорта иранской нефти. Буквально 90% нефти из Ирана направляется в Китай.
Согласно информации JP, в последние дни в администрации Трампа начались дискуссии о возможности оккупации острова, чтобы заставить Иран прекратить блокаду судоходства через Ормузский пролив.
Кроме того, представитель США подтвердил изданию, что "вооруженные силы США ускорили переброску тысяч морских пехотинцев и военнослужащих ВМС на Ближний Восток".
В эту операцию входит группа десантной подготовки USS Boxer, в которую входят десантный корабль USS Boxer (выполняет функции легкого авианосца), а также десантные транспортные доки USS Portland и USS Comstock.
На борту этих трех судов находится около 4500 морских пехотинцев и дополнительный боевой персонал.
Напомним, несколько дней назад в СМИ была информация, что администрация Трампа рассматривает возможность отправки тысяч американских солдат, чтобы усилить свою операцию на Ближнем Востоке.
Сутками ранее президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов, чтобы страна открыла Ормузский пролив. В ином случае он пригрозил уничтожить иранские электростанции.
К слову, страны Персидского залива, которые были против войны США и Израиля с Ираном, уже выступают за продолжение ударов. Они хотят, чтобы Тегеран вышел из войны с достаточно ослабленной военной мощью.