Можуть захопити острів Харг: США прискорили перекидання військ на Близький Схід, - JP

США розглядають можливість провести наземну операцію, щоб захопити іранський острів Харг. На цьому тлі Вашингтон прискорив перекидання своїх військ на Близький Схід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post .

За словами двох джерел, останніми днями високопоставлені чиновники США сказали своїм колегам в Ізраїлі та інших країнах, що, судячи з усього, у Вашингтона не залишиться іншого вибору, окрім як почати наземну операцію із захоплення іранського острова Харг.

Цей острів розташований у Перській затоці і є основним центром експорту іранської нафти. Буквально 90% нафти з Ірану прямує до Китаю.

Згідно з інформацією JP, останніми днями в адміністрації Трампа почалися дискусії про можливість окупації острова, щоб змусити Іран припинити блокаду судноплавства через Ормузьку протоку.

Крім того, представник США підтвердив виданню, що "збройні сили США прискорили перекидання тисяч морських піхотинців і військовослужбовців ВМС на Близький Схід".

У цю операцію входить група десантної підготовки USS Boxer, до якої входять десантний корабель USS Boxer (виконує функції легкого авіаносця), а також десантні транспортні доки USS Portland і USS Comstock.

На борту цих трьох суден перебуває близько 4500 морських піхотинців і додатковий бойовий персонал.