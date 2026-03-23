Могут захватить остров Харг: США ускорили переброску войск на Ближний Восток, - JP

США рассматривают возможность провести наземную операцию, чтобы захватить иранский остров Харг. На этом фоне Вашингтон ускорил переброску своих войск на Ближний Восток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post .

По словам двух источников, в последние дни высокопосталенные чиновники США сказали своим коллегам в Израиле и других странах, что, судя по всему, у Вашингтона не останется иного выбора, кроме как начать наземную операцию по захвату иранского острова Харг.

Данный остров расположен в Персидском заливе и является основным центром экспорта иранской нефти. Буквально 90% нефти из Ирана направляется в Китай.

Согласно информации JP, в последние дни в администрации Трампа начались дискуссии о возможности оккупации острова, чтобы заставить Иран прекратить блокаду судоходства через Ормузский пролив.

Кроме того, представитель США подтвердил изданию, что "вооруженные силы США ускорили переброску тысяч морских пехотинцев и военнослужащих ВМС на Ближний Восток".

В эту операцию входит группа десантной подготовки USS Boxer, в которую входят десантный корабль USS Boxer (выполняет функции легкого авианосца), а также десантные транспортные доки USS Portland и USS Comstock.

На борту этих трех судов находится около 4500 морских пехотинцев и дополнительный боевой персонал.