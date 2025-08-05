Можуть вибухнути не одразу: українців попередили про нову загрозу від російських дронів

Останнім часом все частіше фіксуються випадки, коли російські дрони використовуються для прямого ураження людей та цивільних об'єктів. Вони можуть містити небезпечні елементи, до яких не можна навіть наближатися.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Краматорської міської ради у Facebook.
"Увага! Небезпечні дрони - не наближайтесь", - наголосили у міськраді.
Громадянам пояснили, що останнім часом все частіше фіксуються випадки, коли російські дрони використовуються:
"Такі дрони можуть містити вибухові речовини або інші небезпечні елементи, які вибухають після падіння", - розповіли українцям.
Зазначається, що виглядають вони, "як звичайні". Проте можуть становити смертельну загрозу - містити бойові елементи з відкладеним механізмом підриву.
У Краматорській міській раді нагадали також, як діяти при виявленні невідомих предметів, цілого дрона або ж його уламків - щоб уберегти здоров'я та життя:
"Просимо всіх батьків пояснити дітям, що чіпати незнайомі предмети після обстрілів - дуже небезпечно", - наголосили у прес-службі міськради.
Крім того, українців закликали бути уважними, обережними та відповідальними.
"Це може зберегти життя вам і вашим близьким. Терор проти цивільного населення - один з методів, які росіяни активно використовують для посилення тиску на суспільство", - підсумували у Краматорській міській раді.
Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України оприлюднило технічну "розпаковку" нового російського ударного безпілотника V2U (який активно застосовується, зокрема, на Сумському напрямку).
Тим часом ми пояснювали, як діяти під час повітряної тривоги водіям і пасажирам авто, а також людям, яких ворожа атака заскочила на вулиці чи вдома.
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