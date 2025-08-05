Можуть вибухнути не одразу: українців попередили про нову загрозу від російських дронів

Чому не можна наближатись до дронів та їх уламків

"Увага! Небезпечні дрони - не наближайтесь", - наголосили у міськраді.

Громадянам пояснили, що останнім часом все частіше фіксуються випадки, коли російські дрони використовуються:

не тільки для розвідки;

для прямого ураження людей та об'єктів (у тому числі - цивільних).

"Такі дрони можуть містити вибухові речовини або інші небезпечні елементи, які вибухають після падіння", - розповіли українцям.

Зазначається, що виглядають вони, "як звичайні". Проте можуть становити смертельну загрозу - містити бойові елементи з відкладеним механізмом підриву.

Що робити при виявленні дрона або його уламків

У Краматорській міській раді нагадали також, як діяти при виявленні невідомих предметів, цілого дрона або ж його уламків - щоб уберегти здоров'я та життя:

не підходити до знахідки;

не чіпати її;

не намагатись розібрати;

негайно повідомити про знахідку за номером 101 або 102.

"Просимо всіх батьків пояснити дітям, що чіпати незнайомі предмети після обстрілів - дуже небезпечно", - наголосили у прес-службі міськради.

Крім того, українців закликали бути уважними, обережними та відповідальними.

"Це може зберегти життя вам і вашим близьким. Терор проти цивільного населення - один з методів, які росіяни активно використовують для посилення тиску на суспільство", - підсумували у Краматорській міській раді.

Публікація міськради (скриншот: facebook.com/kramatorsk.rada)