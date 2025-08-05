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Могут взорваться не сразу: украинцев предупредили о новой угрозе от российских дронов

Обломков дронов нельзя касаться даже после падения (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В последнее время все чаще фиксируются случаи, когда российские дроны используются для прямого поражения людей и гражданских объектов. Они могут содержать опасные элементы, к которым нельзя даже приближаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Краматорского городского совета в Facebook.

Почему нельзя приближаться к дронам и их обломкам

"Внимание! Опасные дроны - не приближайтесь", - подчеркнули в горсовете.

Гражданам объяснили, что в последнее время все чаще фиксируются случаи, когда российские дроны используются:

"Такие дроны могут содержать взрывчатые вещества или другие опасные элементы, которые взрываются после падения", - рассказали украинцам.

Отмечается, что выглядят они, "как обычные". Однако могут представлять смертельную угрозу - содержать боевые элементы с отложенным механизмом подрыва.

Что делать при обнаружении дрона или его обломков

В Краматорском городском совете напомнили также, как действовать при обнаружении неизвестных предметов, целого дрона или его обломков - чтобы уберечь здоровье и жизнь:

  • не подходить к находке;
  • не трогать ее;
  • не пытаться разобрать;
  • немедленно сообщить о находке по номеру 101 или 102.

"Просим всех родителей объяснить детям, что трогать незнакомые предметы после обстрелов - очень опасно", - подчеркнули в пресс-службе горсовета.

Кроме того, украинцев призвали быть внимательными, осторожными и ответственными.

"Это может сохранить жизнь вам и вашим близким. Террор против гражданского населения - один из методов, которые россияне активно используют для усиления давления на общество", - подытожили в Краматорском городском совете.

Публикация горсовета (скриншот: facebook.com/kramatorsk.rada)

Напомним, ранее Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины обнародовало техническую "распаковку" нового российского ударного беспилотника V2U (который активно применяется, в частности, на Сумском направлении).

Тем временем мы объясняли, как действовать во время воздушной тревоги водителям и пассажирам авто, а также людям, которых вражеская атака застала на улице или дома.

Читайте также, почему "Шахеды" стали умнее - что Россия встроила в иранские дроны и как может ответить Украина.

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