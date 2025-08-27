Не можуть обвалити фронт: в ЦПД прокоментували атаки Росії на енергетику

Росія не може обвалити фронт в Україні, тому вона вдається до своєї традиційної терористичної тактики. Окупанти намагаються атакувати з повітря цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що на фронті тривають складні бої. Але росіяни не здатні обвалити, хоча вже який рік намагаються розповідати зворотнє.

Саме тому окупанти вдалися до традиційної та більш звичної їм терористичної тактики. Ворог атакує з повітря цивільну інфраструктуру.

"Залежність росіян від Китаю лише поглиблюється. Бажання Путіна замінити низку еліт, які його оточують і хочуть завершення війни, на лояльних учасників війни - це також спроба самозбереження", - додав Коваленко.