Не можуть обвалити фронт: в ЦПД прокоментували атаки Росії на енергетику

Україна, Середа 27 серпня 2025 21:22
Не можуть обвалити фронт: в ЦПД прокоментували атаки Росії на енергетику Ілюстративне фото: росіяни знову тероризують енергетику (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Росія не може обвалити фронт в Україні, тому вона вдається до своєї традиційної терористичної тактики. Окупанти намагаються атакувати з повітря цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що на фронті тривають складні бої. Але росіяни не здатні обвалити, хоча вже який рік намагаються розповідати зворотнє.

Саме тому окупанти вдалися до традиційної та більш звичної їм терористичної тактики. Ворог атакує з повітря цивільну інфраструктуру.

"Залежність росіян від Китаю лише поглиблюється. Бажання Путіна замінити низку еліт, які його оточують і хочуть завершення війни, на лояльних учасників війни - це також спроба самозбереження", - додав Коваленко.

Обстріл України 27 серпня

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни масовано вдарили по Полтавській області. Через атаку постраждало підприємство енергетичного сектору, були зафіксовані знеструмлення. Також внаслідок нічної масованої атаки росіян на Суми, у місті частково зникла електроенергія, призупинено роботу міського електротранспорту і виникли перебої у подачі води жителям.

Крім того, ворожі війська вдарили безпілотником по Новгород-Сіверському району Чернігівської області. В результаті обстрілу 51 населений пункт лишився без світла. Загалом за даними Міненерго, ударними дронами росіяни атакували об'єкти енергетики у шести областях України. Без світла через атаки ворога залишилося понад 100 тисяч домогосподарств.

