Не могут обвалить фронт: в ЦПД прокомментировали атаки России на энергетику
Россия не может обвалить фронт в Украине, поэтому она прибегает к своей традиционной террористической тактике. Оккупанты пытаются атаковать с воздуха гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что на фронте продолжаются сложные бои. Но россияне не способны обвалить, хотя уже который год пытаются рассказывать обратное.
Именно поэтому оккупанты прибегли к традиционной и более привычной им террористической тактике. Враг атакует с воздуха гражданскую инфраструктуру.
"Зависимость россиян от Китая только углубляется. Желание Путина заменить ряд элит, которые его окружают и хотят завершения войны, на лояльных участников войны - это также попытка самосохранения", - добавил Коваленко.
Обстрел Украины 27 августа
Напомним, сегодня ночью россияне массированно ударили по Полтавской области. Из-за атаки пострадало предприятие энергетического сектора, были зафиксированы обесточивания. Также в результате ночной массированной атаки россиян на Сумы, в городе частично исчезла электроэнергия, приостановлена работа городского электротранспорта и возникли перебои в подаче воды жителям.
Кроме того, вражеские войска ударили беспилотником по Новгород-Северскому району Черниговской области. В результате обстрела 51 населенный пункт остался без света. Всего по данным Минэнерго, ударными дронами россияне атаковали объекты энергетики в шести областях Украины. Без света из-за атаки врага осталось более 100 тысяч домохозяйств.