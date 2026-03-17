"Можу зробити з нею все, що захочу": Трамп висловився про контроль над Кубою

Президент США Дональд Трамп зробив резонансну заяву щодо Куби. Під час публічного виступу він допустив можливість встановлення контролю над островом і заявив, що має у своєму розпорядженні достатні можливості для впливу на ситуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Clash Report.
16 березня під час виступу Дональд Трамп висловився щодо ситуації довкола Куби і заявив, що вважає можливим встановлення контролю над островом.
"Я думаю, що матиму честь взяти Кубу. Це було б добре. Це велика честь", - заявив він.
За словами американського президента, у США, на його думку, є інструменти, що дають змогу впливати на те, що відбувається навколо Куби.
Під час виступу Трамп також заявив, що вважає можливим ухвалити різні рішення щодо Куби.
"Я можу звільнити її або взяти її, думаю, що можу зробити з нею все, що захочу", - сказав Трамп.
Висловлювання президента США прозвучали на тлі посилення політичної та економічної кризи на Кубі, а також складних відносин між Вашингтоном і Гаваною.
Наразі офіційної реакції кубинської влади на заяву Дональда Трампа не надходило.
Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, у Куби є два можливих сценарії розвитку подій. За словами американського лідера, йдеться або про згоду на так зване "дружнє поглинання", або про варіант, який він назвав "не дружнім", додавши при цьому, що зрештою це не має значення.
Зазначимо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон найближчим часом може або вийти на угоду з Кубою, або ухвалити інші рішення щодо острова. За його словами, подальший розвиток ситуації у відносинах між двома країнами може відбутися досить швидко.