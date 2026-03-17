"Могу сделать с ней все, что захочу": Трамп высказался о контроле над Кубой

Президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление относительно Кубы. Во время публичного выступления он допустил возможность установления контроля над островом и заявил, что располагает достаточными возможностями для влияния на ситуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Clash Report.
16 марта во время выступления Дональд Трамп высказался о ситуации вокруг Кубы и заявил, что считает возможным установление контроля над островом.
"Я думаю, что буду иметь честь взять Кубу. Это было бы хорошо. Это большая честь", — заявил он.
По словам американского президента, у США, по его мнению, есть инструменты, позволяющие влиять на происходящее вокруг Кубы.
Во время выступления Трамп также заявил, что считает возможным принять различные решения относительно Кубы.
"Я могу уволить ее или взять ее, думаю, что могу сделать с ней все, что захочу", — сказал Трамп.
Высказывания президента США прозвучали на фоне усиления политического и экономического кризиса на Кубе, а также сложных отношений между Вашингтоном и Гаваной.
На данный момент официальной реакции кубинских властей на заявление Дональда Трампа не поступало.
Напоминаем, что президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, у Кубы есть два возможных сценария развития событий. По словам американского лидера, речь идет либо о согласии на так называемое "дружественное поглощение", либо о варианте, который он назвал "не дружественным", добавив при этом, что в конечном итоге это не имеет значения.
Отметим, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в ближайшее время может либо выйти на соглашение с Кубой, либо принять иные решения относительно острова. По его словам, дальнейшее развитие ситуации в отношениях между двумя странами может произойти достаточно быстро.