"Могу сделать с ней все, что захочу": Трамп высказался о контроле над Кубой

00:55 17.03.2026 Вт
2 мин
Трамп озвучил жесткий сценарий для острова, который потрясет весь мир
aimg Никончук Анастасия
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление относительно Кубы. Во время публичного выступления он допустил возможность установления контроля над островом и заявил, что располагает достаточными возможностями для влияния на ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Clash Report.

Заявление Трампа о Кубе

16 марта во время выступления Дональд Трамп высказался о ситуации вокруг Кубы и заявил, что считает возможным установление контроля над островом.

"Я думаю, что буду иметь честь взять Кубу. Это было бы хорошо. Это большая честь", — заявил он.

По словам американского президента, у США, по его мнению, есть инструменты, позволяющие влиять на происходящее вокруг Кубы.

Слова о влиянии на остров

Во время выступления Трамп также заявил, что считает возможным принять различные решения относительно Кубы.

"Я могу уволить ее или взять ее, думаю, что могу сделать с ней все, что захочу", — сказал Трамп.

Контекст заявления

Высказывания президента США прозвучали на фоне усиления политического и экономического кризиса на Кубе, а также сложных отношений между Вашингтоном и Гаваной.

На данный момент официальной реакции кубинских властей на заявление Дональда Трампа не поступало.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, у Кубы есть два возможных сценария развития событий. По словам американского лидера, речь идет либо о согласии на так называемое "дружественное поглощение", либо о варианте, который он назвал "не дружественным", добавив при этом, что в конечном итоге это не имеет значения.

Отметим, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в ближайшее время может либо выйти на соглашение с Кубой, либо принять иные решения относительно острова. По его словам, дальнейшее развитие ситуации в отношениях между двумя странами может произойти достаточно быстро.

