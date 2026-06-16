Можна швидше виїхати з України: прикордонники назвали найменш завантажені пункти пропуску

Головне: Літній ажіотаж: На західному кордоні України через сезон відпусток стрімко зріс пасажиропотік.

На західному кордоні України через сезон відпусток стрімко зріс пасажиропотік. Де найбільші черги: Найважча ситуація та тривале очікування фіксуються на популярних пунктах: "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська", "Устилуг", "Ужгород", "Чоп (Тиса)", "Лужанка" та "Порубне".

Найважча ситуація та тривале очікування фіксуються на популярних пунктах: "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська", "Устилуг", "Ужгород", "Чоп (Тиса)", "Лужанка" та "Порубне". Де перетнути найшвидше: Щоб зекономити час, ДПСУ рекомендує обирати найменш завантажені пункти пропуску.

Щоб зекономити час, ДПСУ рекомендує обирати найменш завантажені пункти пропуску. Порада щодо часу: Окрім вибору вільних маршрутів, планувати перетин кордону радять на ранкові або пізні вечірні години, коли потік машин традиційно спадає.

За даними прикордонників, 14 червня західний кордон України з країнами ЄС та Молдовою в межах Чернівецької області перетнули понад 103 тисячі осіб та 20 тисяч транспортних засобів.

Від початку червня через західні пункти пропуску вже проїхали понад 1 мільйон громадян та більше 200 тисяч автомобілів. Наразі виїзд з України переважає над в'їздом, що пов'язують з початком сезону відпусток.

Де зараз найбільші черги

У ДПСУ зазначають, що найбільше навантаження влітку спостерігається у таких пунктах пропуску:

"Устилуг";

"Рава-Руська";

"Краківець";

"Шегині";

"Ужгород";

"Чоп (Тиса)";

"Лужанка";

"Порубне".

Саме на цих напрямках подорожнім варто бути готовими до тривалішого очікування.

Які пункти пропуску рекомендують обирати

Щоб швидше перетнути кордон, прикордонники радять користуватися менш завантаженими пунктами пропуску.

Зокрема, найменше навантаження зараз фіксується у пунктах:

"Угринів";

"Нижанковичі";

"Смільниця";

"Малий Березний";

"Дзвінкове";

"Косино";

"Красноїльськ";

"Дяківці";

"Кельменці";

"Сокиряни".

У ДПСУ наголошують, що вибір цих маршрутів може суттєво скоротити час очікування під час перетину державного кордону.

Коли краще їхати

Також прикордонники рекомендують планувати поїздки на ранкові або пізні вечірні години, коли навантаження на пункти пропуску зазвичай є меншим.

Актуальна інформація про ситуацію на кордоні оновлюється кожні три години на офіційних ресурсах Західного регіонального управління Держприкордонслужби.