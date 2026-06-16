Можна швидше виїхати з України: прикордонники назвали найменш завантажені пункти пропуску

Влітку на західному кордоні України суттєво збільшився пасажиропотік. Кількість мандрівників може зрости ще на 20%, тому прикордонники радять обирати менш завантажені пункти пропуску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).
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За даними прикордонників, 14 червня західний кордон України з країнами ЄС та Молдовою в межах Чернівецької області перетнули понад 103 тисячі осіб та 20 тисяч транспортних засобів.
Від початку червня через західні пункти пропуску вже проїхали понад 1 мільйон громадян та більше 200 тисяч автомобілів. Наразі виїзд з України переважає над в'їздом, що пов'язують з початком сезону відпусток.
У ДПСУ зазначають, що найбільше навантаження влітку спостерігається у таких пунктах пропуску:
Саме на цих напрямках подорожнім варто бути готовими до тривалішого очікування.
Щоб швидше перетнути кордон, прикордонники радять користуватися менш завантаженими пунктами пропуску.
Зокрема, найменше навантаження зараз фіксується у пунктах:
У ДПСУ наголошують, що вибір цих маршрутів може суттєво скоротити час очікування під час перетину державного кордону.
Також прикордонники рекомендують планувати поїздки на ранкові або пізні вечірні години, коли навантаження на пункти пропуску зазвичай є меншим.
Актуальна інформація про ситуацію на кордоні оновлюється кожні три години на офіційних ресурсах Західного регіонального управління Держприкордонслужби.
Раніше РБК-Україна писало, що Україна та Польща домовилися не припиняти рух автобусів через пункт пропуску "Шегині - Медика" під час ремонтних робіт. Польська сторона відмовилася від раніше запланованих обмежень, тож автобусне сполучення працюватиме без змін упродовж літнього сезону, що дозволить уникнути незручностей для пасажирів і перевізників.
Водночас подорожуючих попередили, що пропуск автобусів з понеділка, 15 червня, здійснюватимуть із затримками.