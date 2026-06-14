На пункті пропуску "Шегині-Медика" попередили про затримки автобусів
На кордоні з Польщею, з понеділка, 15 червня, через ремонтні роботи оформлення та пропуск автобусів на пункті пропуску "Шегині-Медика" здійснюватимуть зі затримками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Західного регіонального управління ДПСУ.
Як повідомляється, із завтрашнього дня у польському пункті пропуску "Медика" розпочинаються ремонтні роботи на смугах руху, призначених для оформлення автобусів на вʼїзд до Польщі (виїзд з України).
За інформацією польської сторони, автобусне сполучення не припинятиметься, однак варто врахувати, що оформлення та пропуск автобусів здійснюватимуться зі затримками.
Орієнтовна пропускна спроможність може становити до 8 автобусів упродовж 12 годин.
З огляду на проведення ремонтних робіт прогнозується зниження загальної пропускної спроможності автобусного напрямку.
"Шегині - Медика" є одним із найзавантаженіших пунктів пропуску на українсько-польському кордоні та щоденно забезпечує значний обсяг міжнародних пасажирських перевезень автобусним і легковим транспортом.
Подорожніх просять врахувати зазначену інформацію та обирати альтернативні пункти пропуску.
Польща хотіла закрити "Шегині-Медика"
Нагадаємо, раніше польська сторона інформувала про намір тимчасово припинити оформлення автобусів на в'їзд до Польщі через пункт пропуску "Шегині - Медика".
Причиною називали ремонтні роботи на одному з найбільш завантажених прикордонних переходів, який щодня використовується пасажирами та міжнародними перевізниками.
Таке рішення могло суттєво вплинути на транспортне сполучення між Україною та Польщею в період літніх відпусток і активних пасажирських перевезень.
Питання було розглянуто під час переговорів між профільними відомствами двох країн за сприяння Посольства України в Польщі.
У результаті сторони знайшли компромісне рішення, яке дасть змогу зберегти роботу автобусного сполучення навіть під час ремонту на пункті пропуску.
Згідно з досягнутими домовленостями, оформлення автобусів через "Шегині - Медика" триватиме без зупинки протягом усього літнього періоду.