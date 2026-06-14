На пункті пропуску "Шегині-Медика" попередили про затримки автобусів

На кордоні з Польщею, з понеділка, 15 червня, через ремонтні роботи оформлення та пропуск автобусів на пункті пропуску "Шегині-Медика" здійснюватимуть зі затримками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Західного регіонального управління ДПСУ.

Як повідомляється, із завтрашнього дня у польському пункті пропуску "Медика" розпочинаються ремонтні роботи на смугах руху, призначених для оформлення автобусів на вʼїзд до Польщі (виїзд з України).

За інформацією польської сторони, автобусне сполучення не припинятиметься, однак варто врахувати, що оформлення та пропуск автобусів здійснюватимуться зі затримками.

Орієнтовна пропускна спроможність може становити до 8 автобусів упродовж 12 годин.

З огляду на проведення ремонтних робіт прогнозується зниження загальної пропускної спроможності автобусного напрямку.

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"Шегині - Медика" є одним із найзавантаженіших пунктів пропуску на українсько-польському кордоні та щоденно забезпечує значний обсяг міжнародних пасажирських перевезень автобусним і легковим транспортом.

Подорожніх просять врахувати зазначену інформацію та обирати альтернативні пункти пропуску.