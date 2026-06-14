ua en ru
Нд, 14 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

На пункті пропуску "Шегині-Медика" попередили про затримки автобусів

10:27 14.06.2026 Нд
2 хв
Яка причина і як працюватиме пункт пропуску?
aimg Тетяна Степанова
На пункті пропуску "Шегині-Медика" попередили про затримки автобусів Фото: на пункті пропуску "Шегині-Медика" можливі затримки автобусів (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

На кордоні з Польщею, з понеділка, 15 червня, через ремонтні роботи оформлення та пропуск автобусів на пункті пропуску "Шегині-Медика" здійснюватимуть зі затримками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Західного регіонального управління ДПСУ.

Як повідомляється, із завтрашнього дня у польському пункті пропуску "Медика" розпочинаються ремонтні роботи на смугах руху, призначених для оформлення автобусів на вʼїзд до Польщі (виїзд з України).

За інформацією польської сторони, автобусне сполучення не припинятиметься, однак варто врахувати, що оформлення та пропуск автобусів здійснюватимуться зі затримками.

Орієнтовна пропускна спроможність може становити до 8 автобусів упродовж 12 годин.

З огляду на проведення ремонтних робіт прогнозується зниження загальної пропускної спроможності автобусного напрямку.

Читайте також: Польща передумала закривати на літо популярний пункт пропуску з Україною

"Шегині - Медика" є одним із найзавантаженіших пунктів пропуску на українсько-польському кордоні та щоденно забезпечує значний обсяг міжнародних пасажирських перевезень автобусним і легковим транспортом.

Подорожніх просять врахувати зазначену інформацію та обирати альтернативні пункти пропуску.

Польща хотіла закрити "Шегині-Медика"

Нагадаємо, раніше польська сторона інформувала про намір тимчасово припинити оформлення автобусів на в'їзд до Польщі через пункт пропуску "Шегині - Медика".

Причиною називали ремонтні роботи на одному з найбільш завантажених прикордонних переходів, який щодня використовується пасажирами та міжнародними перевізниками.

Таке рішення могло суттєво вплинути на транспортне сполучення між Україною та Польщею в період літніх відпусток і активних пасажирських перевезень.

Питання було розглянуто під час переговорів між профільними відомствами двох країн за сприяння Посольства України в Польщі.

У результаті сторони знайшли компромісне рішення, яке дасть змогу зберегти роботу автобусного сполучення навіть під час ремонту на пункті пропуску.

Згідно з досягнутими домовленостями, оформлення автобусів через "Шегині - Медика" триватиме без зупинки протягом усього літнього періоду.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Польща ДПСУ Кордон з Україною Автобуси
Новини
Сили ППО вночі збили майже всі дрони, але є прильоти, - ПС
Сили ППО вночі збили майже всі дрони, але є прильоти, - ПС
Аналітика
"Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою