Польща передумала закривати на літо популярний пункт пропуску з Україною

Україна і Польща домовилися не обмежувати рух автобусів через пункт пропуску "Шегині - Медика" під час літніх ремонтних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Віцепрем'єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби в мережі Telegram.

Польща відмовилася від обмежень для автобусів

Раніше польська сторона інформувала про намір тимчасово припинити оформлення автобусів на в'їзд до Польщі через пункт пропуску "Шегині - Медика".

Причиною називали ремонтні роботи на одному з найбільш завантажених прикордонних переходів, який щодня використовується пасажирами та міжнародними перевізниками.

Таке рішення могло суттєво вплинути на транспортне сполучення між Україною та Польщею в період літніх відпусток і активних пасажирських перевезень.

Україна і Польща досягли домовленості

Питання було розглянуто під час переговорів між профільними відомствами двох країн за сприяння Посольства України в Польщі.

У результаті сторони знайшли компромісне рішення, яке дасть змогу зберегти роботу автобусного сполучення навіть під час ремонту на пункті пропуску.

Згідно з досягнутими домовленостями, оформлення автобусів через "Шегині - Медика" триватиме без зупинки протягом усього літнього періоду.

Що це означає для пасажирів

Збереження роботи пункту пропуску дозволить уникнути додаткових труднощів для громадян, які планують поїздки між Україною та Польщею.

Також рішення забезпечить стабільну роботу міжнародних автобусних перевізників і допоможе зберегти звичні маршрути перетину кордону.

В українській стороні зазначили, що досягнута домовленість стала результатом конструктивного діалогу між відомствами двох держав і дала змогу оперативно вирішити питання, яке зачіпає інтереси великої кількості пасажирів.