Можно быстрее выехать из Украины: пограничники назвали наименее загруженные пункты пропуска

Летом на западной границе Украины значительно увеличился пассажиропоток. Число путешественников может вырасти ещё на 20 %, поэтому пограничники рекомендуют выбирать менее загруженные пункты пропуска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).
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По данным пограничников, 14 июня западную границу Украины со странами ЕС и Молдовой в пределах Черновицкой области пересекли более 103 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств.
С начала июня через западные пункты пропуска уже проехали более 1 миллиона граждан и более 200 тысяч автомобилей. Сейчас выезд из Украины преобладает над въездом, что связывают с началом сезона отпусков.
В ГПСУ отмечают, что наибольшая нагрузка летом наблюдается в следующих пунктах пропуска:
Именно на этих направлениях путешественникам следует быть готовыми к более длительному ожиданию.
Чтобы быстрее пересечь границу, пограничники советуют пользоваться менее загруженными пунктами пропуска.
В частности, наименьшая загруженность сейчас фиксируется в пунктах:
В ГПСУ отмечают, что выбор этих маршрутов может существенно сократить время ожидания при пересечении государственной границы.
Также пограничники рекомендуют планировать поездки на утренние или поздние вечерние часы, когда нагрузка на пункты пропуска обычно меньше.
Актуальная информация о ситуации на границе обновляется каждые три часа на официальных ресурсах Западного регионального управления Госпограничной службы.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина и Польша договорились не приостанавливать движение автобусов через пограничный пункт "Шегини - Медика" на время ремонтных работ. Польская сторона отказалась от ранее запланированных ограничений, поэтому автобусное сообщение будет работать без изменений в течение летнего сезона, что позволит избежать неудобств для пассажиров и перевозчиков.
В то же время путешественников предупредили, что пропуск автобусов с понедельника, 15 июня, будет осуществляться с задержками.