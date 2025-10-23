"Можливо, завтра будуть Tomahawk": Зеленський не виключає передачу ракет

Президент зазначив, що головні результати його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом минулого тижня - це нові санкції проти російської енергетики та перенесення зустрічі американського лідера з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті без України.

"У нас поки що немає Tomahawk... Побачимо, кожен день приносить щось. Не знаю, може, завтра будуть "Томагавки" у нас", - припустив Зеленський.