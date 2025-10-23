"Возможно, завтра будут Tomahawk": Зеленский не исключает передачу ракет

Tomahawk для Украины

Напомним, вопрос передачи Украине дальнобойных американских ракет Tomahawk стал более актуальным в течение последнего месяца. В частности, поставки таких ракет были одной из основных тем переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне 17 октября.

В ходе встречи глава украинского государства предложил Трампу начать поставки Tomahawk в обмен на тысячи украинских дронов.

По итогам переговоров американский лидер все же не дал "зеленый свет" на передачу таких ракет.

По информации источников The Wall Street Journal, Трамп сказал Зеленскому не рассчитывать на поставки Tomahawk в ближайшее время.

При этом сегодня, 23 октября, президент Украины обратил внимание, что он говорит о поставках таких ракет не только с США.