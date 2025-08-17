П'ять днів масових протестів у Сербії: сотні постраждалих демонстрантів та правоохоронців

У Сербії тривають масові акції протесту. Протестувальники палять файєри, поліція відповідає сльозогінним газом. Є затримані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KoSSev та телеканал N1 .

Президент Сербії Александар Вучич звинуватив учасників акцій у спробах дестабілізувати ситуацію в державі.

За даними глави МВС країни Івіци Дачича, станом на 16 серпня внаслідок протестів постраждали шість співробітників поліції, було затримано 38 осіб.

Колонна протестувальників у Нові-Саді розбила пляшками вікна в офісі партії.

У Белграді протестувальники закидали піротехнікою офіс правлячої Сербської прогресивної партії (SNS) та спалили партійний прапор.

У Валєво поліція розігнала протестувальників штурмом, також було застосовано сльозогінний газ. Місцеві мешканці, в тому числі і деякі жителі прилеглих будинків, кидали піротехніку в будівлю жандармерії.

Зіткнення між мітингарями та поліцією ввечері 16 серпня відбулися у Белграді, Нові-Саді та Валєво. Акція отримала назву "Сербію неможливо заспокоїти".

Як писало РБК-Україна, протести у Сербії активізувалися у вівторок, 12 серпня.

Наступного дня в Нові-Саді противники президента Вучича та його прихильники кидали одне в одного сигнальні ракети. Поліція втрутилась.

Водночас в інших містах країни біля місцевих штаб-квартир правлячої партії тисячі людей зібрались на акції протесту.

Александр Вучич заявив, що в ніч проти 14 серпня внаслідок акцій протесту постраждали понад 60 мітингувальників та 16 поліцейських.

За інформацією Reuters, під час зіткнень постраждали 27 поліцейських та близько 80 цивільних осіб, 47 людей затримали.

The Gardian повідомляє, що за останній тиждень внаслідок активної фази протистоянь постраждали десятки людей, сотні були затримані.

Причина протестів у Сербії

Протести в Сербії почалися у листопаді 2024 року. Першого листопада у місті Нові-Сад раптово обвалилась покрівля біля входу на залізничну станцію. Загинули 16 людей, ще кілька людей отримали тяжкі поранення.

Активісти звинувачують у трагедії недбалість і корумпованість влади країни.

Протестувальники хочуть домогтись дострокових парламентських виборів. Александр Вучич відмовляється їх призначати.