У Сербії десятки тисяч людей вийшли на протест проти Вучича

23:36 23.05.2026 Сб
1 хв
Поступка президента не зупинила масовий бунт, спалахнули сутички з ОМОНом
aimg Катерина Коваль
У Сербії десятки тисяч людей вийшли на протест проти Вучича Фото: президент Сербії Александар Вучич (Getty Images)
Десятки тисяч людей вийшли на антиурядовий протест у Белграді під гаслом "Студенти перемагають".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Що відбувається

Протест організувала неформальна студентська група, яка понад рік очолює масові антиурядові акції за підтримки опозиційних партій. Поліція оцінила кількість учасників у понад 34 тисячі осіб.

Акція завершилася мирно, однак частина учасників після її закінчення попрямувала до сусіднього мітингу прихильників Вучича і зіткнулася з бійцями ОМОНу.

Передісторія

Протести в Сербії тривають з кінця 2024 року - після обвалення даху залізничного вокзалу, що забрало 16 життів. Опозиція та студенти звинувачують владу в корупції і некомпетентності. Партія Вучича домінує на виборах з 2012 року - це вже п'яті вибори за десятиліття і четверті позачергові.

Вибори заплановані між кінцем вересня і серединою листопада. Прихильники Вучича відповідають кампанією під гаслом "Сербія перемагає", звинувачуючи протестувальників в іноземному фінансуванні.

У грудні 2025 року Сербія вперше за 13 років проігнорувала саміт "ЄС - Західні Балкани" - переговори про членство країни в ЄС фактично зупинилися.

