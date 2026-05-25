ua en ru
Пн, 25 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Возможно, вскоре подам в отставку": Вучич допустил досрочное сложение полномочий

02:31 25.05.2026 Пн
2 мин
Громкое заявление сербского лидера прозвучало во время визита в Пекин
aimg Екатерина Коваль
"Возможно, вскоре подам в отставку": Вучич допустил досрочное сложение полномочий Фото: президент Сербии Александар Вучич (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Президент Сербии Александар Вучич допустил скорую отставку во время визита в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vreme.

Читайте также: В Сербии десятки тысяч людей вышли на протест против Вучича

Выступая перед журналистами в Пекине, Вучич заявил что его президентский мандат подходит к концу и допустил досрочное сложение полномочий.

"Возможно, вскоре подам в отставку", - сказал он.

При этом подчеркнул что не пойдет на шаг, который в свое время сделал бывший президент Борис Тадич - тот в 2012 году подал в отставку за 10 месяцев до окончания срока, чтобы совмещенные президентские и парламентские выборы усилили позиции его партии.

О протестах

Вучич отверг значимость субботних протестов на площади Славия, назвав их "пустыми" и "без четкого содержания". Он оспорил данные о количестве участников - три спецслужбы оценили их в 30 500 - 34 300 человек, власти приняли самую высокую оценку.

Вучич также обвинил организаторов в ответственности за инциденты после завершения митинга.

Сербская прогрессивная партия Вучича объявила о проведении собственного собрания с 26 по 28 июня.

Протесты в Сербии начались после обрушения крыши железнодорожного вокзала в 2024 году, что унесло 16 жизней. Студенческие акции быстро переросли в массовое антиправительственное движение - оппозиция и активисты обвиняют власть в коррупции и некомпетентности.

В августе 2025 года протесты переросли в столкновения с полицией, шестеро правоохранителей получили ранения, 38 человек задержали.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сербия Вучич
Новости
Горели 10 тысяч "квадратов", тушили вертолеты: ГСЧС показала последствия пожара в Киевской области
Горели 10 тысяч "квадратов", тушили вертолеты: ГСЧС показала последствия пожара в Киевской области
Аналитика
"Космос – это всегда дорого и долго". Сможет ли Украина создать собственные ракеты-носители
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Космос – это всегда дорого и долго". Сможет ли Украина создать собственные ракеты-носители