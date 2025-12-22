Тисячі студентів у Сербії вийшли на протести проти тиску влади на університети
Кілька тисяч студентів і громадських активістів з різних регіонів Сербії в неділю, 21 грудня, вийшли на акцію протесту на південному заході країни проти посилення політичного тиску на систему вищої освіти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Мітинг відбувся в Новому Пазарі - місті з переважно боснійським мусульманським населенням - і став першим подібним студентським протестом у цьому населеному пункті.
Акція стала частиною ширшого протестного руху, який активізувався після обвалу даху залізничного вокзалу в Нові-Саді торік. Тоді загинули 16 людей, а трагедія стала символом, на думку протестувальників, системних проблем у країні.
Студенти Нового Пазара раніше привернули увагу національних медіа, коли кілька днів поспіль їхали до Нові-Сада, щоб долучитися до масових акцій у річницю трагедії 1 листопада. Тепер вони заявляють про репресії з боку адміністрації університету: за їхніми словами, частину студентів позбавили статусу через участь у протестах, а десятки викладачів були звільнені.
Протестувальники вимагають розпуску керівних органів університету та обрання нового ректора.
Протягом дня учасники акції вшановували хвилиною мовчання загиблих у Нові-Саді, тримали прапори своїх міст і університетів, свистіли та скандували гасла протестного руху.
Студентські організації, частина наукової спільноти та опозиційні сили звинувачують президента Сербії Александра Вучича та правлячу націоналістичну партію у корупції, кумівстві, деградації державних послуг і тиску на незалежні медіа. Влада ці звинувачення відкидає.
Протести у Сербії
РБК-Україна писало про протести у Сербії 2 листопада, які пройшли у Белграді. Мітингувальники розділилися на два табори - ті, хто підтримують президента Александра Вучича і ті, хто проти нього. У натовп, який обмінювався вигуками, летіли пляшки і сигнальні ракети.
Напруга в Белграді зросла після масштабного мітингу в Нові-Саді, присвяченого роковинам трагедії на місцевому вокзалі, де на початку листопада 2024 року загинули 16 людей. Саме ця подія стала поштовхом до тривалих студентських протестів проти влади Вучича, який керує країною вже 13 років.
Офіційно суд у Сербії заарештував 13 осіб у справі трагедії в Нові-Саді. Серед обвинувачених - ексміністри торгівлі та інфраструктури.