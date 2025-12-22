Тисячі студентів у Сербії вийшли на протести проти тиску влади на університети

Кілька тисяч студентів і громадських активістів з різних регіонів Сербії в неділю, 21 грудня, вийшли на акцію протесту на південному заході країни проти посилення політичного тиску на систему вищої освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Мітинг відбувся в Новому Пазарі - місті з переважно боснійським мусульманським населенням - і став першим подібним студентським протестом у цьому населеному пункті.

Акція стала частиною ширшого протестного руху, який активізувався після обвалу даху залізничного вокзалу в Нові-Саді торік. Тоді загинули 16 людей, а трагедія стала символом, на думку протестувальників, системних проблем у країні.

Студенти Нового Пазара раніше привернули увагу національних медіа, коли кілька днів поспіль їхали до Нові-Сада, щоб долучитися до масових акцій у річницю трагедії 1 листопада. Тепер вони заявляють про репресії з боку адміністрації університету: за їхніми словами, частину студентів позбавили статусу через участь у протестах, а десятки викладачів були звільнені.

Протестувальники вимагають розпуску керівних органів університету та обрання нового ректора.

Протягом дня учасники акції вшановували хвилиною мовчання загиблих у Нові-Саді, тримали прапори своїх міст і університетів, свистіли та скандували гасла протестного руху.

Студентські організації, частина наукової спільноти та опозиційні сили звинувачують президента Сербії Александра Вучича та правлячу націоналістичну партію у корупції, кумівстві, деградації державних послуг і тиску на незалежні медіа. Влада ці звинувачення відкидає.