"Возможно, самая лучшая встреча": в ОП прокомментировали вчерашние переговоры Зеленского и Трампа

Вчерашняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Анкаре, возможно, была самой лучшей из всех.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Кислица.

"Это была одна из лучших, а может и лучшая встреча. Два лидера прошли важный путь от встречи в Овальном кабинете до сегодняшнего диалога", - сказал Кислица.

По его словам, это был взаимно заинтересованный разговор. Только одно общение при присутствии журналистов длилось около 45 минут.

Замглавы ОП отметил, что есть существенный прогресс по лицензиям на Patriot.

"Если на G7 мы еще просили об этом, то уже сегодня получили четкий положительный ответ. Анкара - это мощный сигнал Москве. Как встреча Украина-США, так и сам саммит, дискуссия на нем и заключительная декларация", - добавил Кислица.