ua en ru
Чт, 09 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Встреча Зеленского и Трампа Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Возможно, самая лучшая встреча": в ОП прокомментировали вчерашние переговоры Зеленского и Трампа

08:32 09.07.2026 Чт
2 мин
Был взаимно заинтересованный разговор и есть существенный прогресс
aimg Татьяна Степанова aimg Милан Лелич
"Возможно, самая лучшая встреча": в ОП прокомментировали вчерашние переговоры Зеленского и Трампа Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Вчерашняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Анкаре, возможно, была самой лучшей из всех.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Кислица.

"Это была одна из лучших, а может и лучшая встреча. Два лидера прошли важный путь от встречи в Овальном кабинете до сегодняшнего диалога", - сказал Кислица.

По его словам, это был взаимно заинтересованный разговор. Только одно общение при присутствии журналистов длилось около 45 минут.

Замглавы ОП отметил, что есть существенный прогресс по лицензиям на Patriot.

"Если на G7 мы еще просили об этом, то уже сегодня получили четкий положительный ответ. Анкара - это мощный сигнал Москве. Как встреча Украина-США, так и сам саммит, дискуссия на нем и заключительная декларация", - добавил Кислица.

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в среду, 8 июля, провели встречу на полях саммита НАТО в турецкой Анкаре. Одной из ключевых тем переговоров было усиление украинского ПВО.

Трамп заявил, что работа над мирным соглашением по войне России против Украины продолжается, хотя сам процесс он назвал непростым. Президент США также сравнил войну с "дракой двоих в парке".

Кроме того, Трамп сообщил о намерении посетить Киев, но предположил, что до завершения войны такой визит вряд ли будет возможным.

Отдельно он заявил, что США готовы предоставить Украине право производить зенитно-ракетные комплексы Patriot. По его словам, это технически сложный процесс, однако Украина сможет быстро его овладеть.

Также Трамп отмечал, что дальнобойные удары Украины по территории России могут приблизить завершение войны. Он признал их эскалацией, но подчеркнул, что именно такая эскалация, по его мнению, способна подтолкнуть войну к завершению.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Офис президента Война в Украине Встреча Зеленского и Трампа
Новости
Производство ракет Patriot в Украине реально, но есть нюанс: заявление "Флеша"
Производство ракет Patriot в Украине реально, но есть нюанс: заявление "Флеша"
Аналитика
Трамп сказал, что Путин сегодня и Путин год назад – это разные вещи: интервью с Кислицей
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп сказал, что Путин сегодня и Путин год назад – это разные вещи: интервью с Кислицей